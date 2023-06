Já é possível ter os poderosos jogos para Windows no macOS

O segmento do gaming continua a crescer, existindo hoje plataformas transversais a vários sistemas. Se há uns anos um jogo para Windows era exclusivo para esses sistemas, hoje em dia, através de algumas ferramentas, já não é bem assim. Sabia que já é possível executar jogos do Windows no macOS?

Game Porting Toolkit da Apple fornece um completo ambiente de emulação

Se está à espera de ver mais jogos para macOS então esse dia pode ter chegado. A Apple apresentou várias novidades na Worldwide Developers Conference (WWDC) sendo que uma delas é um ambiente Proton-like que tem a capacidade de traduzir e executar jogos que necessitam do DirectX 12 no macOS.

A ferramenta agora criada pela Apple é semelhante à que foi criada pela Valve que permite ter jogos do Linux no Windows. De referir também que a ferramenta da empresa da maça tem como código-fonte base a ferramenta CrossOver.

Segundo o que foi revelado pela Apple, o novo Game Porting Toolkit fornece um ambiente de emulação para executar o jogo do para Windows num ambiente do macOS. No Reddit é possível ver um vídeo de um macBook com o chip M1 a executar o poderoso Cyberpunk 2077. O vídeo pode ser visto aqui.