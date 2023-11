E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos de alguns avanços na ciência como a pílula intestinal inteligente, da nova consola portátil AYANEO Slide, analisámos a Power Station BLUETTI AC200MAX, falámos do Robotáxi da Hyundai, e muito mais.

Não temos dúvidas de que o futuro terá muitos robôs, com mais ou menos "inteligência", a fazer o trabalho que outrora era feito pelos humanos. É inevitável, pois a tecnologia vai tomar conta dos serviços, sejam eles instalar painéis solares, lavar carros ou até servir às mesas num bar de uma escola, por exemplo. E já podemos testemunhar isso. Charmie é o Robô que serve os clientes no bar da Universidade do Minho.

Estamos há muito tempo à espera da prometida e arrojada Cybertruck da Tesla, que parece não chegar ao ponto ideal para ser, finalmente, entregue. Agora, pelas mãos de outra empresa que não a de Elon Musk, surgiu uma proposta muito semelhante, visualmente, mas mais compacta, mais barata e com mais autonomia.

A ciência e a medicina avançam, recebendo importantes impulsos da tecnologia. Mais um exemplo disso é esta nova pílula inteligente, que monitoriza a respiração e o ritmo cardíaco a partir do intestino.

O mercado das consolas portáteis tem crescido a um ritmo alucinante, com novos modelos a serem apresentados com regularidade e agora temos mais um. Trata-se da AYANEO Slide, uma consola portátil que já havia sido anunciada mas que agora finalmente chegou e que traz o processador AMD Ryzen 7 7840U e um teclado QWERTY.

As estações de energia alimentadas a bateria evoluíram muito nos últimos anos e podem ser fundamentais em inúmeros cenários do quotidiano, para que o fornecimento de energia não seja um problema. A Power Station BLUETTI AC200MAX é um modelo que temos em testes e nestas últimas semanas de chuva com quebras de energia, já revelou ser capaz de alimentar a casa e assegurar "serviços mínimos". Atenção, está em promoção Black Friday!

Embora as teorias sobre as origens da água ainda sejam objeto de debate, estudos sobre o Sistema Solar primitivo mostraram que a água é mais antiga do que o próprio Sol. Mas qual é a idade da água e como é que ela chegou à Terra?

A Europa quer ser independente, energeticamente, assegurando que não é surpreendida pelos seus fornecedores, como, ainda recentemente, aconteceu. Para acelerar este processo, já acordou unir-se ao Egito, por via de um cabo de 1000 km.

A margem de sucesso na Fórmula 1 resume-se a pequenas medidas de tempo e distância. Os pilotos sabem as linhas exatas a seguir para obterem tempos de volta ótimos. Mas, por vezes, saem dos limites ao tentarem ganhar vantagem. Para ajudar os responsáveis a verificar se as rodas de um carro ultrapassam totalmente a linha, a F1 vai testar um sistema de IA.

Até poderia ser um desafio interessante lançar um veículo elétrico movido a energia solar numa região onde as horas de sol são generosas. Contudo, a marca japonesa por trás desta ideia vai lançar o seu produto... na América do Norte. Desejamos todo o sucesso!

A Hyundai e a Motional anunciaram que o IONIQ 5 robotáxi, totalmente elétrico, é um dos primeiros veículos autónomos de Nível 4 da SAE a ser certificado sob os padrões de segurança de veículos motorizados nos Estados Unidos da América (EUA).

Em colaboração com Pedro Semblano

Sendo um dos heróis mais carismáticos e mais apreciados do Universo Marvel, Spider-Man (Homem-Aranha) desde cedo migrou para o reino dos videojogos. Apesar de alguns títulos do passado terem obtido uma aceitação mediana pela comunidade gamer, nos últimos anos a Insomniac Games tem conseguido desenvolver alguns dos melhores jogos desde super herói. Spider-Man 2 é o mais recente e... já o experimentámos.