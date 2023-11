Um “Kei Car” movido a energia solar e com um nome sugestivo: PUZZLE

Até poderia ser um desafio interessante lançar um veículo elétrico movido a energia solar numa região onde as horas de sol são generosas. Contudo, a marca japonesa por trás desta ideia vai lançar o seu produto... na América do Norte. Desejamos todo o sucesso!

A empresa nipónica HW ELECTRO confirma que vai lançar o seu Puzzle nos EUA em 2025. Pelas suas características, começamos por deixar uma questão: não seria ideal para a Europa?

Bom, seguimos em frente e podemos perceber que a empresa desenhou este veículo elétrico com painéis solares também como um dispositivo de armazenamento de energia para situações de emergência. Mas as novidades não se ficam por aqui.

A moda dos pequenos, leves, elétricos e "estranhos", os Kei cars!

Talvez já tenha ouvido falar do fenómeno japonês dos "Kei cars". São basicamente veículos de pequenas dimensões concebidos para se enquadrarem numa janela regulamentar local que permite que carros e camiões muito menores e leves circulem legalmente nas estradas.

Durante décadas, o resultado destes regulamentos ajudou a criar alguns dos veículos em miniatura mais interessantes e muitas vezes mais bonitos do mundo. Agora, um fabricante de automóveis japonês planeia levar o seu próprio Kei car para os EUA. Conheça o PUZZLE da HW ELECTRO.

Numa primeira avaliação às suas características, este será menos Kei car e mais Kei van, pelo seu aspeto de carrinha. O PUZZLE baseia-se em grande parte do legado de carros minúsculos do Japão.

A pequena carrinha elétrica celebrou a sua apresentação nos EUA num evento na semana passada, o que significa que a marca planeia entrar no mercado dos EUA. De acordo com a HW ELECTRO, espera-se que as vendas comerciais do PUZZLE comecem em 2025. Por outras palavras, vai demorar e tudo poderá "Ser ou não ser, eis a questão".

O lançamento do PUZZLE marca a dedicação da HW ELECTRO em enfrentar os desafios ambientais e criar soluções inovadoras e ecológicas para o mercado de veículos comerciais. Estamos entusiasmados por apresentar oficialmente o PUZZLE hoje e esperamos disponibilizá-lo no mercado dos EUA em 2025.

Disse o presidente da HW ELECTRO, Hsiao Weicheng, na inauguração.

Este não é o primeiro produto da empresa, apesar de ser a primeira vez que aposta no mercado americano. A HW ELECTRO estreou-se no mercado japonês com a série ELEMO, uma linha de veículos elétricos comerciais multiusos da próxima geração. A série ELEMO, que inclui o ELEMO, o ELEMO-K e a carrinha de tamanho médio LEMO-L, foi lançada para reduzir os encargos ambientais e aumentar a resistência a catástrofes no país.

Tira proveito da Energia solar, não vá ter uma emergência

Esta aposta na resiliência a catástrofes está também presente no furgão elétrico PUZZLE, que inclui tomadas CA a bordo, portas USB, ligação Wi-Fi à Internet e ferramentas de emergência. Estão incluídos painéis solares montados no tejadilho para garantir a funcionalidade mesmo durante cortes de energia prolongados.

Há ainda um kit de primeiros socorros e um pé de cabra, para o caso de qualquer desastre com que se tenha deparado poder ser ajudado por uma alavanca extra.

O design plano e angular do veículo ajuda a reduzir os custos de design e de ferramentas, bem como "otimiza a utilização das dimensões máximas do segmento de veículos Kei, proporcionando uma área de carga excecionalmente grande e eficiente. O banco do passageiro rebate-se para acomodar objetos especialmente grandes e pode funcionar como uma mesa de apoio para o condutor", segundo a empresa.

Sendo um veículo de dois lugares, o PUZZLE está essencialmente vocacionado para utilização comercial, embora possa ser transformado para uma utilização "doméstica" mais arrojada.

Com pouco menos de 3,4 metros de comprimento, é cerca de um prato de salada mais curto do que um já pequeno Fiat 500e. No entanto, em comparação com os míseros 180 litros de espaço de arrumação num Fiat 500e, o PUZZLE parece ganhar facilmente esta competição de carga.

Ainda não foi anunciada a quantidade de espaço de arrumação na traseira, mas parece que caberia um Fiat desmontado lá atrás, por isso é provável que seja significativamente maior do que 180 litros.

O veículo está enquadrado no que hoje já é permitido fazer. Uma porta que se abriu ainda mais com os elétricos. Isto é, usar uma base que funcione, mesmo que não seja muito exigente, para carregar módulos encaixados como Legos à medida da loucura ou criatividade de quem quer comprar.

Este tipo de carros não precisam passar pelos mesmos testes de colisão que um carro convencional. Assim como não estão debaixo do mesmo teto fiscal. No entanto, não podem ultrapassar os 40 km/h e isso, num país como os Estados Unidos, é uma verdadeira desvantagem.

Claro, se fosse aqui na Europa, estes quadriciclos pesados ​​podem atingir velocidades maiores, e, mais importante, que não seja necessária carta de condução (como não é nalguns países da UE).