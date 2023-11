O iPhone 15 está a conseguir um enorme sucesso no mercado doméstico da Samsung, a Coreia do Sul. Segundo informações, as vendas de lançamento da nova linha do iPhone foram mais de 40% superiores às da série iPhone 14 do ano passado.

Já havíamos percebido que o mercado da Coreia do Sul estava a mudar. A Apple apostou no marketing dentro de portas da Samsung e teve um grande feedback.

As vendas da mais recente linha de iPhone - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max - aumentaram 41,9% no primeiro mês do seu lançamento oficial, a 13 de outubro, em comparação com as vendas da série iPhone 14 do ano anterior, de acordo com a Atlas Research and Consulting.

As vendas do iPhone 15 mais pequeno e mais barato, em particular, mais do que duplicaram durante o mesmo período, enquanto o iPhone 15 Pro Max, de preço mais elevado, registou um crescimento de 42,3% nas vendas.