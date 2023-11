Quer se goste, quer não, a Cybertruck não deixa ninguém indiferente. Mas será possível fazer uma pick-up Tesla por 13 mil euros? Em madeira sim, esta réplica do “todo-o-terreno” já vai a caminho da casa de Elon Musk!

Cybertruck de pau

Um vietnamita construiu uma réplica totalmente funcional do Cybertruck da Tesla a partir de madeira. Truong Van Dao anda a conduzir a sua família no carro em Bac Ninh, uma pequena cidade no norte do Vietname. Agora vai enviar a réplica a Elon Musk. Segundo a Business Insider, esta obra de arte custou cerca de 15.000 dólares (cerca de 13.600 mil euros).

Truong Van Dao é carpinteiro e um entusiasta de automóveis que, para além do Cybertruck, criou uma coleção inteira de veículos funcionais em madeira, incluindo um tanque, uma réplica de um Bugatti e um Mercedes AVTR em tamanho infantil.

Sendo um admirador de Elon Musk, não precisou de muito incentivo dos seus seguidores para assumir o projeto Cybertruck.

Para coincidir com o lançamento do verdadeiro Cybertruck, partilhou no seu canal do YouTube, ND-Woodworking, um vídeo que documenta todo o processo, que, segundo ele, demorou apenas 100 dias.

Depois de começar com um chassis, uma estrutura e rodas de metal, Dao acrescentou painéis de madeira, bancos e guarnições das rodas. Os acabamentos incluem piscas LED e um logótipo "X" iluminado numa das portas. A madeira é à prova de água, disse Dao ao Business Insider.

Até fez um Cyberquad funcional que encaixa perfeitamente na réplica da carrinha, que o seu filho mais novo tem montado. Após a conclusão do projeto, Dao contactou Musk e a Tesla para lhes oferecer a sua réplica do Cybertruck.

Sou um criador de conteúdos apaixonado, com um profundo amor por veículos de madeira e uma enorme admiração por si e pela Tesla. Estou ciente de que a Tesla enfrentou a sua quota-parte de desafios na concretização do Cybertruck. No entanto, mantenho uma fé inabalável na sua visão e nas capacidades da Tesla. Espero ter a honra de oferecer este Cybertruck de madeira a si e à Tesla.

Escreveu o criador da obra na rede social X.

Os vídeos da sua criação ganharam força nas redes sociais, recebendo mais de 70 milhões de visualizações no TikTok.

A Tesla devia estar a tomar notas sobre a montagem e o acabamento desta coisa.

Disse um utilizador do X.

Esta é uma forma inteligente de se apresentar ao homem mais influente do mundo.

Salientou outro.

Como sabemos, Musk está muito atento ao que se diz e apresenta sobre a Tesla no X. Ao ver a publicação do vietnamita... respondeu:

O carpinteiro vietnamita descreveu a resposta do fundador da Tesla como "verdadeiramente indescritível".

O homem está agora a comunicar com a Tesla para o veículo ser enviado para os EUA e foi também convidado para o lançamento do Tesla Cybertruck na quinta-feira pelo presidente do clube de proprietários de carros Tesla.

As criações de Dao não lhe valeram apenas o reconhecimento da Tesla. Depois de criar uma réplica em madeira da Audi Skysphere, foi convidado a encontrar-se com o diretor de design da empresa.

A Tesla não tem para já muitas unidades da Cybertruck para entregar no próximo dia 30 de novembro. No entanto, a versão em madeira poderá já deixar alguns com "água na boca", pelo menos enquanto não chega a verdadeira pick-up de 100 mil dólares!