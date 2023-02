A data era bem clara e foi a própria Netflix que a definiu. No dia 22 de fevereiro tudo ia mudar e a partilha de contas era um assunto do passado. A verdade é que essa data chegou e aparentemente nada mudou. Alias, há novos problemas que ninguém esperava, em especial na localização das moradas.

Começaram os problemas da Netflix?

A nova fórmula para usar o Netflix é simples. Os utilizadores têm de definir uma morada onde o serviço será prestado, não podendo ser usado fora deste local. De forma excecional e por curtos períodos de tempo poderá ser usada fora, mas sempre com limitações.

Todos os que quiserem ter novos locais para usar o Netflix podem fazê-lo, mediante a criação de um novo membro e o pagamento mensal de 3,99 euros. Este não foi recebido e muitos decidiram simplesmente abandonar o serviço de streaming, procurando alternativas que se mostram até mais baratas.

Moro no distrito do Porto mas a #netflix identifica a minha morada como perto de Mirandela, Bragança...parece-me bem! — Paulo Morais (@PMVMorais) February 13, 2023

Localização das moradas não bate certo

A verdade é que a Netflix não parece estar já a aplicar qualquer medida que impeça a utilização do seu serviço fora das moradas definidas. A verdade é que há até quem tenha queixas, mas a um nível completamente diferente. Falamos da localização determinada recorrendo ao endereço IP do utilizador.

Não faltam casos reportados nas redes sociais em que as localizações determinas estão muito longe do que seria esperado. Assim, e contra o que seria esperado, a morada indicada não batem certo com o que é encontrado pelo Netflix, o que pode trazer problemas no futuro. Curiosamente, este é um problema que também acontece em Espanha, onde as mesmas regras foram impostas.

Ahhhh fraquinhos..... Eu moro nos Açores e diz a Netflix que estou em Braga.... Isto sim é que é um router Wi-Fi.... — Miguel Figueira (@MiguelF12238933) February 14, 2023

Problemas em associar um IP às contas

Talvez por existir este desfasamento, que por vezes é de várias centenas de quilómetros, a Netflix ainda não tenha tomado qualquer medida. Ainda não existem casos conhecidos de bloqueios à utilização. Pode também ser por estarmos dentro do período dado para utilização fora da morada principal.

Seja qual a razão, a verdade é que a Netflix tem de resolver de forma rápida os problemas da deteção das moradas. Os utilizadores podem ver o serviço bloqueado simplesmente porque não estão no que o serviço considera ser a sua morada, determinada com recurso ao endereço IP do operador.