A privacidade sempre foi um tema sensível no Android e a Google quer mudar isso. Para tal, tem na Play Store muita informação importante sobre o que as apps recolhem e usam. A verdade descoberta agora mostra que as principais apps não cumprem privacidade que anunciam na Play Store do Android.

Mozilla avaliou a privacidade da Play Store

Para proteger os utilizadores e tornar mais transparente a utilização dos dados no Android a Google fez mudanças profundas na Play Store. Esta loja de apps para o Android passou a obrigar que os programadores declarassem que dados recolhem e de que forma os usam.

A verdade, segundo mostra agora a Mozilla, é que as principais apps não respeitam esta declaração e não cumprem a privacidade que anunciam na Play Store do Android. Estas conclusões chegam após comparar as políticas de privacidade e indicadores das 20 apps pagas mais populares e das 20 gratuitas mais populares no Google Play.

See No Evil



The Researchers behind #privacynotincluded have unearthed some pretty egregious discrepancies between Google Play Store’s Data Safety Labels and the privacy policies of 40 of the store’s top apps.



Where do your favourite apps land?https://t.co/ZN5uVrZLkv — Mozilla (@mozilla) February 23, 2023

Principais apps não cumprem o declarado

Esta comparação acabou por descobriu que quase 80% das apps avaliadas tinham discrepâncias. Estas estavam entre as suas políticas de privacidade declaradas nos serviços e as informações apresentadas na secção de segurança de dados da Play Store do Android.

Para categorizar cada uma das apps, classificou-as com uma pontuação de "mau", "precisa de melhorias" ou "OK" com base nas suas descobertas. Dezasseis, incluindo o Twitter, Minecraft e Facebook, receberam uma nota "mau", enquanto 15 apps – incluindo o TikTok, YouTube, Google Maps, Gmail, WhatsApp e Instagram – atingiram a nota "precisa de melhorias".

Google perde confiança dos utilizadores Android

Num exemplo apresentado no relatório, a Mozilla destaca que o TikTok e o Twitter, que afirmam não partilhar nenhum dado com terceiros nos seus Formulários de Segurança de Dados. Claro que, por outro lado, afirmam claramente que os dados são, de facto, partilhados com terceiros nas suas respetivas políticas de privacidade.

A Mozilla sugere que a Apple e a Google adotem um sistema universal padronizado de privacidade de dados nas suas plataformas. Este iria lidar com as preocupações dos utilizadores e recomenda que grandes empresas de tecnologia assumam maior responsabilidade e imponham ações contra apps que não fornecem informações precisas sobre a partilha de dados.