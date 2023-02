Roblox: Jovem de 16 anos detido por jogar nos servidores com temas do Estado Islâmico

Os jogos servem para fins lúdicos e de entretenimento, mas existem pessoas que os usam com intenções menos adequadas. Neste sentido, as últimas notícias indicam que um jovem de 16 anos, natural de Singapura, foi detido pelas autoridades depois de jogar nos servidores de Roblox com temas do Estado Islâmico.

Jovem detido por jogar temas do Estado Islâmico no Roblox

Possivelmente conhece, ou pelo menos já ouviu falar, no Roblox. A plataforma de jogos foi lançada em setembro de 2006 e é cada vez mais popular, sobretudo entre a população mais jovem, sendo esse também um motivo para estarmos mais alerta.

Segundo as mais recentes informações, o Departamento de Segurança Interna de Singapura deteve recentemente um jovem de 16 anos residente na região por este participar e jogar em vários servidores do Roblox com temas sobre o Estado Islâmico. As autoridades disseram ter tido conhecimento das ações do adolescente já no mês de novembro de 2020, altura em que ele tinha apenas 14 anos.

De acordo com os detalhes revelados, o jovem utilizava os servidores do Roblox para replicar zonas de conflito no Iraque e na Síria e ainda para jurar lealdade a um líder fictício do Estado Islâmico integrado no jogo.

O jovem de 16 anos não pode ser identificado exatamente por ser menor de idade e também não pode prestar declarações devido a uma ordem de restrição apresentada no mês de janeiro. As informações indicam que o adolescente seria o 'porta-voz' e principal responsável pela 'propaganda' nos servidores.

Já é o segundo jovem detido em Singapura...

Infelizmente este não é o primeiro caso do género. Já em novembro de 2022 um outro jovem de 15 anos foi também detido em Singapura por aceder a um servidor do Roblox com tema do ISIS/Estado Islâmico. Neste caso, as autoridades adiantaram que o jovem tinha ideações para decapitar muçulmanos, tornar-se num homem-bomba e fazer parte de ataques com facas em diferentes locais da região asiática.

O Departamento de Segurança Interna de Singapura referiu na altura que "no momento da prisão, o adolescente estava profundamente convicto das suas opiniões radicais, mas ainda não havia tomado qualquer atitude para concretizar as suas ideias de ataque".