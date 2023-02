Netflix avança com redução de preço das assinatura em mais de 30 países

Por vezes certas decisões podem ser contraproducentes e a Netflix poderá ter percebido isso da pior das maneiras. Depois de ter terminado com as contas partilhadas, a gigante do streaming de vídeo tem em mãos milhões de clientes insatisfeitos e no horizonte estão milhões de euros perdidos com as anulações das assinaturas. Então como se pode combater esta debandada? Baixando o preço, claro!

Um pouco por todo o mundo, as economias arrefecem e há uma maior contenção nas despesas. Contudo, em contraciclo, a Netflix decidiu mudar as regras que mantinham o seu serviço apetecível e provocou algum desagrado nos utilizadores. As reações não se fizeram sentir e há centenas de milhares a prometer desistência no pagamento da sua assinatura. Como tal, a empresa de streaming de vídeo começou a reagir e inicialmente ajustou o preço no mercado da América Latina.

A pergunta que não quer calar é se a sua decisão de "atacar" as contas partilhadas, não terá sido um tiro no pé. Numa meia resposta, cerca de 30 países já viram o preço das assinaturas baixar de preço.

E Portugal, continua a pagar preços caros?

A Netflix decidiu reduzir o preço da sua assinatura em mais de 30 países, segundo informou o The Wall Street Journal. As mudanças ocorrem devido a forte concorrência entre os streamings e tem como foco voltar a atrair clientes, que agora possuem uma lista crescente de opções.

O jornal dá conta que a baixa de preço abrange países do Médio Oriente, incluindo Iémen, Jordânia, Líbia e Irão. Além disso, estão também na mira da empresa mercados da África subsariana, incluindo o Quénia. A Europa também está incluída, a empresa de streaming parece querer começar pelas franjas do velho continente e baixou o preço na Croácia, Eslovénia e Bulgária. Mas ficará só por estes?

No continente americano, a redução alcança alguns países e nos vários pacotes de serviço. Foram revistos os preços na Bolívia, Cuba, Venezuela, Nicarágua e Paraguai, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Equador, Guatemala e Panamá.

Na Ásia, foram também mexidos os preços na Malásia, Indonésia, Tailândia e Filipinas. É de salientar que nalguns casos, o preço de uma assinatura foi cortado pela metade.

Será que se arrependeu?

Depois de uma decisão de mudar algumas regras, esta decisão de baixar os preços é uma surpresa, principalmente porque até o mês passado, quando apresentou os seus resultados financeiros, o plano da empresa visava subir os preços, além de implementar a polémica reestruturação da partilha de contas.

Eventualmente, esta mudança na forma dos clientes usar a sua subscrição, podendo partilhar a conta por vários "utilizadores" tinha como objetivo "obrigar" os que foram agora excluídos a comprar o seu pacote, ter a sua própria assinatura, o que, na teoria, aumentaria substancialmente os clientes da Netflix. Mas será que está a resultar?

Bom, esta estratégia de baixar o preço em certos mercados não é uma novidade. Em 2021, para dificultar a vida aos seus concorrentes, principalmente a Amazon Prime e Disney Plus, a Netflix decidiu reduzir os seus preços na Índia, um dos mercados mais importantes para crescimento global.

Segundo análise do WSJ, as mudanças são um sinal de que estas grandes empresas streamers ainda estão a lutar para definir qual preço oferecerá a melhor combinação de crescimento de assinantes e receita nalguns mercados que podem ser estratégicos.