Os últimos dias têm sido complicados para o Netflix e para os seus utilizadores. As novas políticas colocam em causa a permanência de muitos no serviço, mas há mudanças importantes a chegar. Será que o Netflix se arrependeu das mudanças que fez?

Usando a justificação de que quer acabar mudar a forma como a partilha de contas pode ser realizada, a Netflix apresentou uma novidade importante na semana passada. Tem agora a possibilidade de serem adicionados membros às contas já existentes.

Claro que para isso há que pagar um valor adicional de 3,99 euros, algo que muitos utilizadores não querem. A maioria está agora a pensar dispensar o Netflix e apostar em outros serviços de streaming. Esta parece ser uma mudança que vai ter impacto negativo no serviço.

Curiosamente, e em movimento contrário ao que está a realizar na Europa, o Netflix está a adaptar os preços em muitos países da América do Sul. Com base no que pode ser visto, parece estar a apostar em cativar novamente os utilizadores, impedindo que estes vão para outros serviços.

Bolívia, Cuba, Venezuela, Nicarágua e Paraguai El Salvador, República Dominicana, Honduras, Equador e Guatemala Panamá Básico: 3,99$ (antes 7,99$) Básico: 4,99$ (antes 7,99$) Básico: 4,99$ (antes 8,99$) Standard: 5,99$ (antes 10,99$) Standard: 7,99$ (antes 10,99$) Standard: 8,99$ (antes 12,99$) Premium: 7,99$ (antes 13,99$) Premium: 10,99$ (antes 13,99$) Premium: 12,99$ (antes 15,99$)

Como pode ser visto na tabela acima, as reduções são muito elevadas em muitos casos e em todos os planos do serviço. Curiosamente, a Netflix esteve a fazer testes nestes países para conseguir acabar com a partilha de contas, tal como implementou agora em Portugal e Espanha.

A Netflix alerta na mensagem partilhada com os utilizadores que esta mudança terá entrado em vigor no passado dia 13 de fevereiro

Esta mudança poderá ser a prova de que a Netflix poderá mudar muito em breve. Não se sabe o que pretende fazer em Portugal e como vai reagir à esperada e já iniciada perda de utilizadores. A verdade é que caso tome estas medidas, poderá recuperar ou não perder os que estão descontentes.