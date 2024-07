Roubaram-lhe os documentos? Vá ao Balcão Perdi a Carteira

Há situações que não conseguimos controlar, como, por exemplo, o roubo de uma carteira. Quando tal acontece devemos contactar as autoridades para tentar recuperar (o que nem sempre é fácil). Se não aparecer, devemos começar, pelo menos, por tratar de substituir os documentos. Isso pode ser feito no Balcão Perdi a Carteira.

No Balcão Perdi a Carteira pode pedir a substituição de documentos, devido à perda, roubo, furto ou alteração dos seus dados pessoais (nome e morada).

Para usar este balcão, precisa de agendar o atendimento e de tratar, pelo menos, de dois destes documentos: Cartão de Cidadão, carta de condução, documento único automóvel, cartão da ADSE e cartão do ACP. Pode ver aqui os contactos destes locais assim como em que locais do país pode tratar destes assuntos.

Pode tratar da substituição dos documentos qualquer pessoa com mais de 18 anos, portuguesa e que resida em Portugal.

Perdeu ou roubaram-lhe o Cartão de Cidadão?

Por motivos de segurança, aconselha-se que cancele o cartão antes de ir ao balcão. Pode fazê-lo através da internet, num posto de atendimento do Cartão de Cidadão ou através do número (+351) 211 950 500.

Vai tratar da carta de condução?

Se for ao balcão tratar deste documento, tenha em atenção que:

pode alterar o nome ou pedir a 2.ª via (nunca é possível fazer os dois pedidos em simultâneo)

a morada deixou de fazer parte da carta de condução e já não é um dado que possa ser alterado (para mais informação consulte o site do IMT)

consulte o site do IMT) se a substituição for devido à perda ou roubo, é-lhe emitida uma 2.ª via igual à anterior (no balcão, não é possível acumular o pedido de 2.ª via com pedido de alteração de nome e/ou de revalidação por idade)

a guia que lhe é entregue no balcão permite-lhe conduzir (enquanto for válida).

Vai tratar do documento único automóvel?

Se for ao balcão tratar deste documento, tenha em atenção que:

só pode tratar deste documento se o veículo estiver em seu nome

se também perdeu ou lhe roubaram o Cartão de Cidadão ou o bilhete de identidade, para tratar do documento único, automóvel precisa de apresentar um documento de identificação alternativo e válido (passaporte ou carta de condução). Se não tiver nenhum destes documentos quando for ao balcão, o pedido fica pendente e terá de voltar uma segunda vez, para concluir o pedido, quando tiver o seu novo Cartão de Cidadão.

Qual o preço para substituir documentos no Balcão Perdi a Carteira?

Os preços são os indicados na tabela seguinte. Por exemplo, no caso do cartão de cidadão, dependendo da idade, os valores variam entre os 15 euros e os 18 euros. No caso do Documento único automóvel são 30 euros. Pode ver outros valores aqui.

Balcão Perdi a Carteira