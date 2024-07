Mercedes e Stellantis em conversações para apoiar planos da Sérvia em matéria de lítio

O Grupo Mercedes-Benz e a Stellantis estão em conversações com o governo da Sérvia para investir no processamento de lítio e na produção de baterias para veículos elétricos. Esta parceria poderá, entre outras coisas, contribuir para o objetivo da União Europeia (UE) de assegurar o fornecimento de matérias-primas para carros elétricos.

Os executivos do Grupo Mercedes-Benz e da Stellantis estiveram na Sérvia, a 19 de julho, antes da esperada assinatura de um acordo-quadro entre a Sérvia e a UE sobre matérias-primas minerais.

Conforme avançado pelo Automotive News Europe, citando a Bloomberg, as fabricantes de automóveis, que já são parceiras na empresa comum de baterias Automotive Cells Company (ACC), ponderam envolver-se no investimento do Grupo Rio Tinto na mina de 2,4 mil milhões de dólares, na Sérvia. O objetivo passa por assegurar o processamento e a produção de baterias para veículos elétricos.

Dedicado aos metais, o Grupo Rio Tinto é uma multinacional focada na procura, mineração e processamento dos recursos minerais do planeta.

UE junta-se à Sérvia para parceria de lítio

O sucesso da parceria entre a Sérvia, o Grupo Mercedes-Benz e a Stellantis poderá impulsionar o Grupo Rio Tinto, estimular a economia da Sérvia, e ajudar a UE a garantir o fornecimento de matérias-primas para carros elétricos e para a transição energética como um todo.

Além disso, as conversações são mais um passo no sentido de reativar a mina Jadar, que foi encerrada pela Sérvia há dois anos, na sequência de protestos em massa que paralisaram cidades em todo o país.

Estão a construir uma mina muito moderna e nós somos um cliente potencial. Para a tornar económica, teríamos certamente uma parte da cadeia de valor no país. Possivelmente, até à produção de células de bateria... apoiaríamos isso.

Disse Ola Källenius, diretor-executivo da Mercedes, no dia 19 de julho, em Belgrado. Por sua vez, a Stellantis não comentou os planos relativos ao lítio.

No mesmo dia, o chanceler alemão Olaf Scholz defendeu o acordo previsto com a Sérvia e afirmou que o projeto mineiro não terá efeitos negativos no ambiente da região.

Conforme partilhou com os jornalistas, as pessoas não podem queixar-se de que a extração de certos minerais está limitada a alguns países - "entre eles um país muito grande no Leste" - e, ao mesmo tempo, opor-se a novos projetos mineiros na Europa.

Mais, assegurou que a exploração mineira será conduzida de modo a não causar "danos substanciais ao ambiente".

O pacto inicial entre a Sérvia e a UE prevê a criação de uma indústria de transformação, bem como o fabrico de baterias, segundo o Presidente da Sérvia Aleksandar Vucic.