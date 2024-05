“Portal” que liga Dublin e Nova Iorque volta a funcionar, mas com restrições…

Uma ideia criativa viu-se interrompida pelo comportamento "inadequado" dos humanos que por ela passaram. Agora, o portal do qual lhe falámos há uns dias, foi reativado, mas com restrições.

O portal que liga pessoas em Dublin e Nova Iorque através de uma transmissão em direto foi reativado, segundo uma declaração conjunta da Câmara Municipal de Dublin, do Portals.org e da Flatiron NoMad Partnership. A obra foi temporariamente encerrada devido a comportamentos considerados "inadequados", como pessoas a mostrar partes do corpo para a câmara, a dizer "palavrões" e a mostrar imagens do 11 de setembro.

A equipa continuará a fazer as atualizações necessárias para garantir que todos possam continuar a desfrutar do portal.

Considerando os comportamentos desadequados, o portal foi reaberto com um horário de funcionamento fixo - das 6:00 às 16:00 em Nova Iorque e das 11:00 às 21:00 em Dublin.

Por forma a combater o comportamento inadequado na instalação, a equipa responsável - Portals.org - adotou uma "solução baseada na proximidade", segundo a qual, se as pessoas tentarem subir ao portal e bloquear a câmara, a transmissão em direto ficará desfocada em ambos os lados.

Em Nova Iorque, o portal continuará a ter segurança no local durante todas as horas de funcionamento, tendo sido instaladas vedações para gerir as multidões. Para o mesmo objetivo, em Dublin, estão a ser tomadas "medidas físicas".

O artista e fundador do Portals.org, Benediktas Gylys, convidou "todas as comunidades locais não só a apreciarem, mas também a preocuparem-se com os seus portais e com a forma como os outros membros da comunidade estão a abordar as esculturas".