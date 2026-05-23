Porque deve colocar o comando da TV do hotel dentro de um saco de plástico?

Quando entramos num quarto de hotel, é normal verificarmos a cama, a casa de banho ou até a vista da janela. No entanto, há um objeto que quase toda a gente ignora e que pode esconder milhares de bactérias: o comando da televisão.

Segundo especialistas em higiene e segurança hoteleira, o comando remoto é um dos objetos menos higienizados nos quartos de hotel. Passa diariamente pelas mãos de dezenas de hóspedes e, muitas vezes, não recebe uma limpeza profunda entre estadias.

A recomendação que está a ganhar popularidade nas redes sociais é simples: colocar o comando dentro de um saco de plástico transparente assim que entra no quarto. Desta forma, evita o contacto direto com uma superfície potencialmente contaminada, sem deixar de conseguir utilizar os botões normalmente.

Comando: um dos objetos mais “sujos” do quarto

Vários estudos internacionais já identificaram os comandos de televisão como um dos itens com maior concentração de germes em hotéis. Isto acontece porque são tocados constantemente e raramente desinfetados de forma adequada durante a limpeza dos quartos.

Além do comando, interruptores, telefones, maçanetas e comandos do ar condicionado também fazem parte da lista de objetos mais críticos.

A solução do saco de plástico não exige qualquer investimento especial. Um simples saco transparente fino permite continuar a usar o comando sem problemas e cria uma barreira física contra bactérias e vírus.

Há também quem opte por utilizar toalhitas desinfetantes ou álcool para limpar rapidamente o comando antes de o utilizar.

Especialistas recomendam ainda algumas medidas básicas ao chegar a um hotel:

Lavar as mãos depois de tocar em superfícies partilhadas

Evitar pousar objetos pessoais na cama

Desinfetar o smartphone regularmente

Verificar o estado geral da limpeza do quarto

Apesar de muitos hotéis reforçarem os protocolos de higiene, especialmente após a pandemia, continua a ser importante adotar alguns cuidados extra durante as viagens.

Afinal, um gesto tão simples como usar um saco de plástico pode ajudar a evitar contactos desnecessários com germes invisíveis.