Atenção: o “truque da nota” nos Multibancos é verdadeiro ou falso?

O “truque da nota” nos multibancos voltou a gerar preocupação nas redes sociais, mas será que é caso para alarme? Afinal em que consiste este “truque da nota”?

Autoridades portuguesas dizem que não é razão para alarme

Segundo uma verificação recente do Polígrafo SAPO, não existem registos oficiais desta burla no nosso país, embora o esquema já tenha sido reportado noutros locais.

A alegada fraude funciona de forma simples: os burlões colocam uma nota presa ou dobrada na zona de saída do dinheiro do multibanco. Quando a vítima tenta levantar dinheiro, acredita que a máquina falhou ou ficou bloqueada. Ao abandonar o local, os criminosos aproveitam para retirar o dinheiro que entretanto ficou preso.

Apesar de parecer um cenário digno de filme, as autoridades portuguesas não têm conhecimento de ocorrências relacionadas com este método. Ainda assim, especialistas alertam que os utilizadores devem manter atenção redobrada sempre que utilizam caixas automáticas, sobretudo em locais isolados ou pouco movimentados.

Para evitar problemas, recomenda-se verificar sempre a ranhura de saída das notas, não abandonar a operação sem confirmar o saldo e contactar imediatamente o banco ou a entidade responsável caso exista qualquer comportamento estranho no terminal.

As burlas relacionadas com multibancos continuam a evoluir e a criatividade dos criminosos parece não ter limites. Mesmo sem casos confirmados em Portugal, a prevenção continua a ser a melhor defesa.