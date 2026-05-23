Hyundai quer trazer a caixa de velocidades manual de volta, e não só para os elétricos

A Hyundai patenteou um sistema que simula uma caixa de velocidades manual completa, com seletor em H e pedal de embraiagem, para qualquer tipo de motorização.

A divisão N da Hyundai já tinha surpreendido o mundo automóvel com o IONIQ 5 N e a sua transmissão simulada, uma funcionalidade que se tornou referência para marcas como a Honda ou a Porsche.

Agora, uma nova patente registada junto do United States Patent and Trademark Office (USPTO), e detetada pelo CarBuzz, sugere que a marca quer ir ainda mais longe, utilizando sensores, molas e ímanes para simular a sensação e o movimento de uma caixa manual real, mas sem engrenagens físicas.

Novo sistema tem pedal de embraiagem

Denominado internamente de "electronic shift operation apparatus", o dispositivo é um seletor sem ligação física à transmissão, funcionando por shift-by-wire.

No total, o sistema disponibiliza sete posições, simulando uma caixa manual de seis velocidades com uma posição de marcha-atrás.

Em modo automático, o seletor comporta-se como uma caixa convencional. Contudo, ao ativar o modo manual e premir o pedal de embraiagem, todas as sete posições ficam disponíveis, transformando o seletor numa verdadeira caixa em H, com ponto morto sempre que a alavanca estiver entre posições.

Esta patente é particularmente interessante pelo nível de detalhe com que a Hyundai aborda a experiência tátil, com o sistema a procurar replicar fielmente a sensação de um seletor manual real.

A patente menciona ainda bloqueios de mudança, mudanças automáticas e definições controladas por software, o que significa que poderá conduzir ou mesmo impedir certas mudanças consoante o modo de condução ou o estado do veículo.

Contrariamente ao que se poderia pensar, a patente não especifica uma integração em veículos elétricos. Por sua vez, a Hyundai evita deliberadamente qualquer referência a um tipo concreto de motorização, abrindo a porta à aplicação do sistema em carros de combustão, híbridos ou totalmente elétricos.

A concorrência também quer conquistar os nostálgicos

A Hyundai não é a única a explorar este território da simulação da caixa de velocidades manual.

Aliás, a Koenigsegg foi pioneira com o CC850, equipado com a sua Light-Speed Transmission, uma caixa de nove velocidades com sete embraiagens multi-disco húmidas, sem volante de inércia nem sincronizadores, capaz de saltar entre qualquer par de velocidades e de funcionar tanto em modo manual como automático, com seletor em H e pedal de embraiagem.

Ao contrário das soluções das marcas generalistas, a abordagem da Koenigsegg não é bem uma simulação. Trata-se de uma uma única transmissão física capaz de se comportar como manual ou automática.

Já a Honda e a Porsche, por exemplo, trilham um caminho mais próximo do da Hyundai, tendo registado patentes para transmissões manuais simuladas, pensadas essencialmente para futuros modelos eletrificados.

Ainda que se trate de uma patente e não garanta a utilização da tecnologia em futuros modelos, se a Hyundai conseguir replicar na estrada aquilo que descreve em papel, e tendo em conta o que já fez com o IONIQ 5 N, as razões para o otimismo são muitas.