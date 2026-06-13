Waze começa a mostrar um novo recurso há muito esperado

O Waze está finalmente a colmatar uma das suas principais lacunas em relação à concorrência, ao implementar a visualização de semáforos nos seus mapas. Esta era uma novidade e uma ajuda que todos esperavam e que em breve vão poder usar.

Waze começa a mostrar semáforos nos mapas

No mundo das apps de navegação, são muitas vezes os pequenos detalhes que nos fazem preferir uns aos outros. Embora o Google Maps e o Apple Maps já ofereçam a exibição de semáforos há algum tempo, este não era o caso do Waze até agora. Para muitos condutores, os indicadores de semáforo estão longe de ser triviais, pois permitem antecipar melhor as paragens.

Após uma fase de testes que começou em dezembro de 2025 na versão beta, a funcionalidade parece estar a ser disponibilizada a cada vez mais utilizadores. Como costuma acontecer, um utilizador do Waze (nos EUA) partilhou uma imagem da aplicação com um semáforo exibido no mapa no Reddit. Os comentários na publicação revelam que nem todos estão na mesma situação.

Alguns dizem que já têm a funcionalidade há bastante tempo, enquanto outros ainda estão à espera. Por isso, talvez tenha de esperar mais um pouco para ver os semáforos aparecerem na sua versão do Waze. Para maximizar as suas hipóteses de ver esta nova funcionalidade, pode-se sempre atualizar a aplicação Waze para a versão mais recente, embora isso não seja garantido.

Ainda não é para todos os utilizadores

Se os semáforos ainda não estiverem visíveis após a atualização, é provável que ainda não faça parte desta distribuição inicial. O Waze ainda não especificou um cronograma, mas os semáforos estarem a aparecer para alguns deixa poucas dúvidas de que a funcionalidade será lançada em breve. Esta nova funcionalidade junta-se a outras lançadas recentemente, como os alertas de lombas e os avisos de limite de velocidade.

O Waze continua a esforçar-se para melhorar a experiência de condução sem cair nas armadilhas do Google Maps, que se considera sobrecarregado de informação. Foca-se na navegação simplificada e no envolvimento da comunidade. Os incidentes em tempo real, que permite a criação de uma base de dados colaborativa, continua a ser fundamental para a experiência, mesmo com características semelhantes nos concorrentes.

O Waze carece ainda de algumas funcionalidades, como a possibilidade de visualizar mapas offline. No entanto, continuam a ser adicionadas novas funcionalidades práticas, como a recente capacidade de utilizar a aplicação no telemóvel enquanto ligado ao Android Auto. A integração com semáforos é também um passo na direção certa.