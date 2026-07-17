Responsável pelo teleponto de Donald Trump ganhou milhares a apostar nos seus discursos

Um funcionário da Casa Branca terá aproveitado o acesso privilegiado a discursos presidenciais para lucrar com apostas online. O caso envolve o operador de teleprompter de Donald Trump, que acabou por ser afastado das suas funções após ser descoberto.

Como funcionava o esquema de apostas nos discursos de Trump

Gabriel Perez, o operador responsável pelo teleprompter do Presidente Donald Trump, foi colocado em licença administrativa sem vencimento. A decisão surge após a revelação de que o funcionário utilizou a plataforma Kalshi para apostar dezenas de vezes sobre o conteúdo e a duração das intervenções presidenciais.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC), entidade reguladora deste mercado, já se mostrou disponível para alcançar um acordo amigável, desde que o visado concorde em devolver a totalidade dos lucros obtidos.

O operador terá acumulado mais de 100 mil dólares ao prever com exatidão a extensão de vários discursos marcantes, tais como o Estado da União, a intervenção no Fórum Económico Mundial e uma cerimónia de entrega da Medalha de Honra.

Por ter a responsabilidade de rever os textos finais antes de serem lidos pelo Presidente, Perez detinha uma vantagem injusta sobre os restantes utilizadores. Sempre que o Presidente se desviava do guião preparado, o funcionário apressou-se a cancelar as suas posições, o que acabou por levantar sérias suspeitas na plataforma.

A reação oficial e o futuro da regulação

A própria plataforma Kalshi detetou as movimentações invulgares nas apostas nos discursos de Trump e encaminhou o caso para as autoridades financeiras.

Em conferência de imprensa, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou o afastamento definitivo do funcionário e classificou o comportamento como lamentável.

Este incidente expõe as fragilidades dos mercados de previsão, que têm tentado implementar regras mais rígidas, exigindo agora que os utilizadores declarem as respetivas entidades patronais antes de realizarem transações financeiras de forma a combater o abuso de informação privilegiada.

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