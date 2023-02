Afinal é apenas Call of Duty que a Microsoft quer disponibilizar para a Nintendo

Há mais uma informação importante referente à aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft. Quando a gigante de Redmond apresentou o acordo para disponibilizar jogos da Xbox/Activision Blizzard para a Nintendo, queria dizer que apenas Call of Duty iria ficar disponível nas consolas japonesas. O mal entendido foi agora retificado e a decisão será implementada assim que as entidades reguladoras aprovem o negócio.

Microsoft: Apenas Call of Duty vai chegar à Nintendo

Caso não se recorde, no âmbito da compra da Activision Blizzard, a Microsoft teve a iniciativa de fazer acordos com a Sony, Nintendo e, mais recentemente, com a Nvidia, de forma a disponibilizar os jogos da criadora nas respetivas plataformas pelo menos durante os próximos 10 anos.

No entanto, no acordo com a Nintendo, a Microsoft havia prometido que as consolas da marca poderiam receber jogos da Xbox na próxima década. Mas, uma vez que a informação causou diferentes interpretações, a gigante de Redmond veio agora esclarecer que as consolas da Nintendo apenas vão receber a saga do popular jogo Call of Duty que, no fundo, acaba por ser o mote para toda a polémica que envolve a compra da Activision Blizzard.

Na sua conta da rede social Twitter, o presidente da Microsoft, Brad Smith veio esclarecer que o acordo com a Nintendo envolve apenas a disponibilização de Call of Duty, assim que a compra da criadora seja aprovada pelas entidades reguladoras.

Recentemente Brad Smith também disse que a PlayStation da Sony tem a maior participação do mercado global de consolas, com 70%, contra os 30% que a Xbox da Microsoft detém.