IRS: Há duas coisas que tem de fazer hoje sem falta!

Hoje é dia 27 de fevereiro e como está definido no calendário fiscal, há duas ações que tem de realizar. A primeira, para efeitos do IRS é a verificação e introdução de faturas no portal e-fatura e a segunda é a atualização do agregado familiar. Nós damos uma ajuda!

Como é normal todos os anos, por esta altura, alertamos para começar a validar as suas faturas no âmbito da declaração de IRS. O prazo para validar as suas faturas, relativas a 2022, termina a 27 de fevereiro (hoje) e, como sempre, só serão consideradas as faturas que tenham sido validadas.

Se uma fatura aparece como pendente, é sinal que a plataforma não sabe qual o setor de atividade. Neste caso o utilizador deverá associá-la manualmente ao setor de atividade correto. Se as faturas ficarem no estado Pendente não serão válidas para o IRS de 2022. Vejam como podem validar/inserir as suas faturas no portal e-fatura, como podem fazer o processo via App e como indicar o agregado familiar.

#1.1 - Validar/inserir as suas faturas no portal e-fatura?

Para proceder à validação das faturas ou inserir novas, deverão aceder ao portal do e-fatura.

Em seguida, no Menu, devem ir a Faturas >Verificar Faturas.

Depois de entrar, no caso das faturas pendentes, é só carregar no Nº da Fatura para ser remetido para uma interface que permitirá a introdução dos dados em falta.

Verifique a informação que está em falta e preencha esses campos. Depois da introdução da informação carregue em Guardar.

Quem tem rendimentos de trabalho independente também tem de informar, até à data referida, se os gastos foram realizados no âmbito dessa atividade profissional.

#1.2 - Validação das faturas via App

Validar as faturas através da app é relativamente simples e rápido. Para tal basta selecionar as faturas pendentes, escolher um ou vários registos e depois carregar Classificar faturas.

Ao carregar em Classificar Faturas pode indicar se a fatura é relativa ao âmbito da atividade profissional e depois indicar qual a atividade de despesa ou simplesmente indicar a atividade de despesa.

De referir que as apps são gratuitas para Android e iOS.

#2) Como atualizar o seu agregado familiar?

Para atualizar o seu agregado familiar deverá aceder ao Portal das Finançase depois carregar em Aceder na informação relativa ao IRS.

O próximo passo é autenticar-se com os contribuintes que se encontram registados e que fazem parte do seu agregado familiar.

Se tiverem mais algum dependente deve carregar em Adicionar Dependente. Esta opção entra-se no fundo da página apresentada.

Depois é só carregar em Seguinte para avançarmos para a informação sobre a Habitação Permanente do Agregado.

Para proceder à confirmação e/ou indicação dos elementos pessoais (que aparecem nessa página), deve efetuar, em sequência, os seguintes passos: Confirmar / Preencher » Seguinte » Submeter.

A informação sobre a vossa habitação pode ser encontrada na Caderneta Predial. Depois do correto preenchimento de todos os parâmetros, basta carregar em Fechar Modo Edição e em seguida carregar em Submeter.