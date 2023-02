Microsoft diz que a PlayStation tem 70% do mercado global e a Xbox tem apenas 30%

No mundo tecnológico temos assistido a vários atritos entre marcas rivais. E um dos mais recentes coloca a Microsoft e a Sony uma contra a outra, não só por cada uma ser dona de uma popular consola de jogos, mas sobretudo depois do negócio a envolver a criadora Activision Blizzard. Contudo, recentemente a empresa de Redmond referiu que a PlayStation conta com 70% do mercado global de consolas, enquanto que a sua Xbox tem apenas 30%.

PlayStation tem 70% do mercado de consolas, segundo a Microsoft

Foi durante um comunicado à imprensa nesta terça-feira (21) que Brad Smith, presidente da Microsoft, deixou alguns argumentos para fortalecer a aprovação da compra da Activision Blizzard pela Comissão Europeia. Nesse sentido, o executivo referiu, com base numa pesquisa que, no que respeita ao setor global das consolas de jogos, a PlayStation da Sony tem uma participação de 70% enquanto que a Xbox da Microsoft tem apenas 30%.

Segundo o canal informativo do setor dos jogos GameIndustry, o presidente referiu o seguinte:

Pense no mercado da Europa. É um mercado onde a Sony tem 80% de participação. Globalmente, é cerca de 70/30 e no Japão é 96/4. Estes números têm-se mantido notavelmente estáveis ao longo de duas décadas. Mesmo no ano passado, quando houve problemas com a rede de fornecimento da Sony, eles voltaram em força.

O executivo acrescenta que a consola da Sony vendeu mais que a Xbox, numa participação de 69% contra 31% no final do ano de 2022.

Na sessão, o presidente aproveitou para também falar sobre os avisos antitrust emitidos pelas entidades reguladoras da União Europeia devido à polémica compra da Activision Blizzard. Foi ainda comentado o recente acordo com a Nvidia de forma a garantir que os jogos da criadora, em especial o popular Call of Duty, sejam também disponibilizados na plataforma da nuvem GeForce Now, pelo menos durante os próximos 10 anos.

Este acordo é semelhante ao que a Microsoft tentou fazer com a Sony, mas que ainda não foi fechado. Sobre este assunto, Brad Smith também indicou na terça-feira que "não fechamos um acordo com a Sony, mas espero que o façamos".