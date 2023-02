Japonesa Nissan segue a tendência e acelera a eletrificação dos seus modelos

As fabricantes estão atentas à evolução do mercado, ao trabalho das concorrentes e à vontade dos consumidores. Por isso, e para não ficar para trás, a Nissan está a acelerar o seu processo de eletrificação, respondendo às exigências da atualidade e, conforme partilhou, à regulamentação europeia.

A União Europeia tem sido rigorosa a definir a regulamentação relativa às emissões dos veículos que circulam nas suas estradas. Um dos objetivos, aliás, aponta 2035 como horizonte temporal para o fim da venda de carros com motor de combustão. Ora, as fabricantes que pretendam continuar a vender na Europa têm de apostar na eletrificação.

Nissan também quer assegurar caminho da eletrificação

Mais um caso dessa adaptação à modernidade é a Nissan Motor Co. A fabricante revelou que, até 2026, 98% da sua oferta na Europa corresponderá a modelos elétricos ou híbridos em série. Este anúncio surge com um objetivo mais ambicioso do que aquele que foi, anteriormente, partilhado, de 75%.

No Japão, a Nissan também decidiu ir mais longe e, ao invés dos 55% iniciais, estabeleceu um objetivo de 58%. Relativamente aos Estados Unidos da América, os números permanecem inalterados, pelo que o objetivo de vendas de elétricos e híbridos em série está em 40%, e a China viu os seus 40% reduzidos para 35% (incluindo apenas 100% elétricos).

Durante a declaração, a Nissan anunciou que os objetivos incluem elétricos e híbridos em série. Ora, tipicamente, os híbridos têm um motor a gasolina e um motor elétrico. Por sua vez, um híbrido em série utiliza o motor para alimentar as rodas do veículo, ou o grupo motopropulsor. Além destes, existem ainda os híbridos paralelos, que alternam entre um motor a gás e um motor elétrico.

Os números que a fabricante japonesa apontou não incluem as vendas dos parceiros, como é o caso da Renault SA e da Mitsubishi Motors Corp.

