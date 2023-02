Nissan vai comprar até 15% do setor de carros elétricos da Renault

Há um crescente interesse no setor dos carros elétricos e muitas marcas estão atentas e focadas em investir neste mesmo setor. Neste segmento, há cada vez mais oferta e muitas parcerias com vista a levar aos consumidores os melhores produtos possíveis.

De acordo com as últimas informações, a Nissan e a Renault anunciaram um acordo para reiniciar a sua aliança de 24 anos. Neste âmbito, a empresa japonesa vai comprar até 15% do setor de carros elétricos da parceira francesa.

Nissan vai ficar com 15% de participação da unidade EV da Renault

De acordo com as informações reveladas pela Reuters, a Nissan e a Renault reforçaram recentemente a sua aliança. Dessa forma, a japonesa Nissan vai comprar uma participação de até 15% da unidade de elétricos Ampere EV da parceira francesa. O anúncio foi dado por ambas as empresas nesta segunda-feira (6) com vista ao reinício da aliança de longa data.

Este acordo foi conseguido depois de várias negociações tensas e inclui também uma redução da participação da Renault na Nissan, como forma de ambas as marcas ficarem em pé de igualdade. A parceria vai assim prolongar-se por mais 15 anos, para já, estendendo a colaboração que começou em 1990 e de que também faz parte a Mitsubishi Motors.

Segundo o que Ashwani Gupta, diretor de operações da Nissan, adiantou à Reuters "anteriormente, a aliança era mais sobre sinergias... e volumes globais. Os próximos 15 anos são sobre como nos tornaremos o criador de valor número um para cada um e para os nossos acionistas”. Já Luca de Meo, CEO da Renault, disse numa apresentação em Londres que "o que concordamos é uma configuração muito melhor do que tivemos nos últimos anos".

Makoto Uchida, presidente-executivo da Nissan, referiu aos analistas que a marca considera o setor "Ampere como um facilitador para a Nissan participar em novas oportunidades de negócios na Europa".

Para já ainda não foram revelados detalhes financeiros sobre este acordo, mas algumas fontes indicam que o montante poderá rondar os 10 mil milhões de euros. Por sua vez, após o anúncio, as ações da Renault cairam cerca de 0,7%.