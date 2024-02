Proprietários das Cybertruck metralham a pick-up. Será uma nova moda?

Os americanos não deixam os seus créditos por mãos alheias. E se Elon Musk deu a entender que a Cybertruck tem laivos de carro blindado, então os seus seguidores vão sacar a arma do coldre e disparar sobre o elétrico. Cada vez há mais exemplos de atirar “pró boneco”.

Tiros de caçadeira, submetralhadoras e pistolas a atacar as Cybertruck

A Cybertuck pode realmente parar as balas e foi a própria Tesla que provou esse conceito muito americano, bem ao estilo “Al Capone”. Aliás, é um gozo nos fóruns dedicados à pick-up elétrica mostrar que esta consegue parar uma salva de tiros. Até dão exemplos do passado, colando-se às personagens de outrora, uns populares criminosos.

Super-heróis escolhidos, os novos proprietários deste elétrico da Tesla, alguns, claro, querem testar pelas próprias mãos. Carro não é problema e armas… há em qualquer gaveta.

Portanto, a ideia agora é disparar com várias munições e distâncias. E o veículo parou algumas munições de baixa potência, incluindo munições de 9 mm de uma submetralhadora. Mas esse foi um vídeo divulgado pela Tesla.

Mas… e se for um proprietário a disparar sobre uma Cybertruck, será o mesmo resultado?

O exterior em aço inoxidável da Cybertruck é eficaz a travar balas de algumas armas - de caçadeira, por exemplo. Estes vídeos do mundo real mostram que a pick-up é, pelo menos, resistente a balas.

Claro que não é em qualquer circunstância que os proprietários fazem isto. Nem é preciso dizer que é uma ideia parva.

No entanto, cada vez há mais pessoas a experimentar este método que consiste em matar os passageiros que estão no interior da viatura.

Um popular “influencer” decidiu fazer o teste e outros foram atrás da ideia também. Adin Ross é um conhecido streamer e personalidade da Internet que possui uma Cybertruck e decidiu disparar algumas balas contra o elétrico.

Primeiro foram tiros de 9 MM do que parecia ser uma submetralhadora semi-automática.

Veja o vídeo abaixo:

Não querendo ficar por aqui, Ross sacou de uma caçadeira e disparou alguns tiros. Esse vídeo pode ser visto abaixo:

O resultado final foi uma Tesla Cybertruck significativamente danificada, mas nenhuma das balas penetrou no exterior do veículo (à exceção de uma que atingiu o espaço entre a porta dianteira e a porta traseira), o que confirma o teste anterior da Tesla ao camião.

É de salientar que Adin Ross não parece ter muita experiência com armas. Parece chocado com o poder da caçadeira e a sua postura e pontaria deixam muito a desejar. No entanto, os disparos na sua Cybertruck confirmam a sua capacidade de parar algumas munições.

O exterior da pick-up elétrica apresenta "aço inoxidável ultra duro laminado a frio 30x". De acordo com a Society of Automotive Engineers (SAE), os painéis de porta de aço típicos têm 0,7-1 milímetro de espessura, enquanto o aço inoxidável do Cybertruck tem 3 mm de espessura.

Não é suficientemente espesso para travar balas de espingarda de alta potência ou de metralhadora, mas parece ser capaz de travar balas de 9 mm, calibre .45 e algumas balas de caçadeira.