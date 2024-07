Produção da Porsche afetada por inundações que poderão prejudicar mais de 10.000 veículos

A produção da Porsche foi afetada por inundações num fornecedor e algumas linhas poderão mesmo ser encerradas.

A Porsche reduziu as suas perspetivas de vendas e de rentabilidade, após as inundações num fornecedor europeu terem afetado o fornecimento de liga de alumínio. A Porsche informou que a escassez de fornecimento está a afetar a produção de todos os seus modelos e pode levar ao encerramento de uma ou mais séries de veículos. Prevê-se que a interrupção dure várias semanas.

De acordo com analistas da Bernstein, as inundações ocorreram num fornecedor suíço e poderão resultar na suspensão de produção de entre 10.000 a 17.400 veículos no segundo semestre deste ano, num número equivalente a mais de 11% das entregas da empresa no primeiro semestre.

Conforme reportado pelo Automotive News Europe, o fornecedor da Porsche, cujo nome não foi relevado, declarou que não pode cumprir as suas obrigações contratuais devido a acontecimentos fora do seu controlo. Além disso, a Porsche disse que não poderá compensar totalmente os atrasos resultantes na produção e nas entregas de veículos durante o ano fiscal.

Na perspetiva da Bernstein, "a Porsche será certamente questionada sobre a sua gestão de riscos, que a deixou tão vulnerável a um fornecedor crítico".

Apontando anteriormente para entre 40 mil milhões e 42 mil milhões de euros em receitas, as inundações no fornecedor crítico fizeram a Porsche baixar a sua perspetiva: 39 mil milhões e 40 mil milhões de euros em receitas.

A empresa prevê um retorno sobre as vendas entre 14% e 15% para o ano, abaixo da sua expetativa anterior de 15% a 17%.

Inundações não parecem estar a afetar outras fabricantes

A escassez de ligas de alumínio afetou, também, as cadeias de abastecimento da BMW e da Mercedes, mas ambas conseguiram encontrar fornecedores alternativos. Os porta-vozes das duas empresas não quiseram dar mais pormenores.

Por sua vez, a Audi informou que as inundações levaram a uma escassez de ligas especiais de alumínio em vários fornecedores, mas que as falhas não estavam a afetar diretamente a sua produção: "Estamos em estreito contacto com os nossos fornecedores e estamos a trabalhar para evitar quaisquer constrangimentos no abastecimento".

Fornecedor que parou a produção da Porsche não foi revelado

A Novelis, sediada nos Estados Unidos, que fornece a uma empresa comum que produz peças de carroçaria para automóveis e que é propriedade conjunta da Porsche, terá encerrado uma fábrica na Suíça devido às inundações. Contudo, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito pelo Automotive News Europe.

Também a fabricante de alumínio Constellium, cotado nos Estados Unidos, mas com sede em França, suspendeu as operações nas suas fábricas de Sierre e Chippis, na Suíça, este mês, após graves inundações. Os seus clientes incluem a Porsche, a Volkswagen, a Stellantis, a Mercedes-Benz, a Ford e a BMW, de acordo com um documento regulamentar. No entanto, a Constellium afirmou que não fornece a Porsche a partir da Suíça.