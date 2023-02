Netflix: a salvação serão os planos com publicidade? Talvez sim…

A Netflix trouxe para Portugal uma das mais controversas medidas. O anunciado fim da partilha de contas com limitação por localização aparentemente já está em vigor, ainda que tudo se mantenha como antes, contudo, já foram muitos que optaram por cancelar a assinatura ou estão a pensar fazê-lo. Serão os planos com publicidade a salvação para a Netflix?

Os planos de assinatura mais acessíveis estão disponíveis já em muitos países, mas Portugal ainda não foi contemplado com tal plano, como acontece, por exemplo, em Espanha.

Por um preço relativamente mais baixo, os utilizadores têm acesso ao serviço da Netflix, mas com publicidade. O plano básico custa 7,99 €, enquanto que o básico com publicidade custa 5,49€.

Se por um lado a Netflix já teve mercados onde teve que devolver o dinheiro aos anunciantes por não ter quem veja os anúncios, em Espanha, este plano parece estar a ser um sucesso.

Serão os planos com publicidade a salvação para a Netflix?

Dados partilhados recentemente pela Kantar Entertainment on Demand, revelam que 4 em cada 10 novas assinaturas Netflix no país no último trimestre de 2022, foram deste plano básico com publicidade. Concluindo que a aceitação deste plano foi relativamente alta. Neste período, a empresa conseguiu captar 10,4% de novos assinantes no país, um ligeiro aumento face ao trimestre anterior que tinha sido de 8,1%. Será interessante perceber depois qual o impacto do fim da partilha de contas.

Além desta conclusão, outro estudo indica ainda que a introdução do plano com publicidade ainda levou à migração de muitas contas de outros planos para este mais barato, que estima que dos 8,6% dos assinantes do plano suportado por anúncios da Netflix em janeiro de 2023, 48,4% já eram assinantes de outros planos. Mais ainda, 6,5% destes já seriam clientes Netflix através da partilha de contas.

Perante estes resultados de Espanha, será que para Portugal a solução também poderia passar pelo lançamento dos planos com publicidade?