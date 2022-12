Netflix está a devolver dinheiro aos anunciantes por não ter quem veja os seus anúncios

Conforme já vimos, a Netflix criou um plano de subscrição mais barato, com publicidade, de forma a abrir a plataforma a mais pessoas. Contudo, aparentemente, a empresa está a ter problemas com esta ideia, uma vez que não há telespectadores suficientes para assistirem aos anúncios.

A estreia deste formato não está a ser risonha.

A chegada dos anúncios à Netflix ainda não teve tempo de ganhar solidez e a plataforma já está a ter dificuldades em exibir toda a publicidade que contratou. De acordo com o Digiday, a empresa está a devolver dinheiro a alguns anunciantes, pois está a falhar nas audiências que prometeu, aquando dos contratos de negociação.

Segundo as informações que foram reveladas, a Netflix está a responder a apenas 80% do que foi acordado. Portanto, e face a esta situação, está a reembolsar os restantes 20%, num valor que é desconhecido.

Eles não podem entregar. Eles não têm inventário suficiente para entregar. Portanto, estão literalmente a devolver o dinheiro.

Revelou uma das fontes.

Houve várias formas de se aproximarem dos objetivos de entrega em falta, e os clientes querem uma resolução de diferentes formas. Nem todos querem dinheiro de volta no final de um ano fiscal.

Explicou uma outra fonte, partilhando que há várias modalidades de pagamento disponíveis para a integração de anúncios na Netflix e, assim sendo, há anunciantes que estão a pedir que os seus anúncios sejam utilizados apenas no início de 2023, por acreditarem que a plataforma de streaming vai conseguir cumprir os números que prometeu nessa altura.

Conforme opinaram as fontes do Digiday, a Netflix foi demasiado rápida a lançar um serviço, acerca do qual ainda não tinha perspetivas claras a longo prazo. Ainda assim, e apesar de não estar a corresponder ao exigido contratualmente por alguns anunciantes, a Netflix está ativamente à procura de novas ofertas para 2023.

Leia também: