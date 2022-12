AMD FidelityFX Super Resolution, rival da DLSS da Nvidia, já está em 230 jogos

A Nvidia continua firme no seu papel de liderança no setor das placas gráficas, no entanto tem cada vez mais a AMD a seguir as suas pisadas de perto e a tentar competir não só ao nível do hardware, como também ao nível do software mais avançado.

Desta forma, a tecnologia FidelityFX Super Resolution da empresa de Lisa Su, que rivaliza com a DLSS da Nvidia, já se encontra num total de 230 jogos, sendo que só a sua segunda versão FSR 2 já está confirmada em 101 títulos.

AMD FidelityFX já está em 230 jogos

Segundo a AMD, a sua tecnologia FidelityFX é um kit de ferramentas de qualidade de imagem de código aberto que ajuda a oferecer a melhor qualidade gráfica com sobrecarga de desempenho mínima, permitindo que as placas gráficas potenciem experiências de jogo incríveis. Esta ferramenta é então concorrente da DLSS (Deep Learning Super Sampling) da rival Nvidia.

As informações mais recentes indicam que esta tecnologia da AMD já se encontra num total de 230 jogos, sendo que só a segunda versão, FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) já está confirmada em 101 títulos. Do total destes últimos, 56 já têm mesmo o recurso disponível, enquanto que os restantes 45 já anunciaram que vão receber o suporte para esta tecnologia. Alguns destes jogos ainda nem foram lançados no mercado.

A AMD revelou os novos 54 jogos, desde 2 de dezembro de 2022, que vão contar com este recurso, sendo que na vasta lista podemos encontrar alguns nomes populares como, por exemplo, Farming Simulator 22, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, God of War, Gotham Knights, Microsoft Flight Simulator, Need for Speed Unbound, Hitman 3 e Red Dead Redemption 2.

A tecnologia DLSS da Nvidia já está presente em cerca de 250 jogos, mas a da AMD está igualmente a ter uma integração admirável, sendo que a empresa de Lisa Su também já prepara a terceira geração FSR 3 que está prevista para 2023.