UE ameaça Elon Musk com sanções por ter suspendido as contas de jornalistas

Elon Musk já assumiu a chefia do Twitter há algumas semanas e a forma como tem pegado no leme será, para muitos, questionável. Se ontem lhe dissemos que o milionário estava a bloquear jornalistas da rede social, hoje, dizemos-lhe que a União Europeia (UE) está a ameaça-lo com sanções por causa disso.

O aviso foi feito, claro, através do Twitter.

Conforme vimos aqui, Elon Musk decidiu suspender a conta no Twitter de vários jornalistas, colaboradores de meios de comunicação como New York Times, CNN e Washington Post, que escreveram sobre si, bem como os perfis daqueles que incentivaram o uso do Mastodon.

Na sequência dessa suspensão em massa, a Comissão Europeia enviou uma mensagem a Elon Musk. A UE avisou, de forma clara: caso a liberdade de expressão e de imprensa não sejam respeitadas, serão aplicadas sanções à rede social.

A comissária Věra Jourová avisou Elon Musk relativamente à Lei dos Serviços Digitais da UE, que exige respeito pela liberdade de imprensa. Esta aplica-se igualmente ao Twitter que, caso queira continuar a funcionar na Europa e não ser sancionado, terá de rever as suas ações.

Num tweet, a comissária da UE foi bastante clara sobre as ações do Twitter e, sobretudo, sobre como a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão estão a ser restringidas sob critérios totalmente circunstanciais.

Apesar da ameaça feita no Twitter, ainda não há uma investigação formal conhecida a abordar o Twitter ou o próprio Elon Musk. Contudo, já não será uma surpresa se ela surgir.

Leia também: