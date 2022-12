O compromisso de Elon Musk com a "liberdade de expressão" no Twitter estendia-se até ao ponto de "não banir a conta" que seguia o seu jato privado... mesmo que isso fosse um risco direto à sua segurança. Ora, estas foram palavras escritas por Elon Musk em novembro.

Depois de ter sido oferecida uma quantia em dinheiro ao dono desta conta para que ela fosse desativada, a conta foi suspensa pelo Twitter. Mas há mais, as novas políticas de privacidade dadas a conhecer que proíbem a partilha de localizações em direto na rede social.

O meu compromisso com a liberdade de expressão estende-se até mesmo a não banir a conta que segue o meu avião, mesmo que isso seja um risco direto à minha segurança pessoal

Este era o conteúdo de um tweet de Elon Musk feito a 7 de novembro, mas que, entretanto, terá sido repensado. No decorrer do dia de ontem, essa conta foi suspensa, depois restaurada e, em seguida, suspensa novamente. Apesar deste jogo de bloqueio e desbloqueio, as notícias revelam que o dono da conta @ElonJet teve uma proposta de 5000 dólares para desativar a sua conta, isto antes mesmo da compra do Twitter estar finalizada, e não aceitou.

Na sequência desta situação da suspensão da conta, foi na conta oficial do Twitter que foi partilhada a informação de que a Política de Informações Privadas da rede social havia sido alterada e que a partilha de localizações em direto de outras pessoas passava a ser proibida.

Quando alguém partilha a localização em direto de um indivíduo no Twitter, há um risco maior de danos físicos. No futuro, removeremos os Tweets que partilham essas informações e as contas dedicadas à partilha da localização ao em direto de outra pessoa serão suspensas.

É neste último caso que se enquadrava a conta @ElonJet, pelo que parece ser só o sistema a funcionar.

A explicação relativa às novas políticas continua e refere que as informações de localização histórica serão permitidas, no entanto, desde que "um tempo razoável tenha decorrido, de modo a que o indivíduo não corra mais o risco de danos físicos".

A verdade é que estas ações poderão estar agora a ser tomadas depois de um incidente, em que o carro onde seguia o filho mais novo de Elon Musk foi perseguido.

Perante estes factos, Sweeney, dono da conta @ElonJet terá que enfrentar uma ação legal, tal como Elon Musk explica na sequência de tweets.