Twitter: a liberdade de expressão de Elon Musk está a bloquear jornalistas e o Mastodon

A compra do Twitter foi muitas vezes argumentada com o chavão da "liberdade de expressão". Alguns argumentos pareciam de tal forma exagerados, mas Elon Musk fazia questão de os repetir. Um dos casos foi mesmo ontem falado, o da conta que seguia o seu jato privado em direto, e que ele dizia que não iria bloquear... mas bloqueou.

Trouxe ainda para a rede uma "amnistia" às contas que tinham sido bloqueadas no passado, incluindo de Donald Trump... mas agora está a bloquear outras contas. Jornalistas que escrevem sobre Elon Musk e utilizadores que incentivam o uso do Mastodon deixaram de ser bem-vindos.

Vários jornalistas de várias publicações não conseguiram aceder às suas contas do Twitter esta noite. Segundo o jornalista sérnior da NBC News, Ben Collins, as contas foram suspensas. Estes jornalistas tinham em comum o facto de escreverem sobre o Twitter e sobre Elon Musk, que já se assumiu como "absolutista da liberdade de expressão".

Collins listou as contas de dois jornalistas suspensos numa publicação no Twitter, incluindo Donie O'Sullivan, da CNN, cujos últimos tweets incluíram a sua entrevista a Sweeney, o estudante universitário que administrava a conta @ElonJet.

Drew Harwell, do Washington Post, perdeu a sua conta depois de ter feito um tweet sobre como o Twitter suspendeu o Mastodon, a rede social rival que tem vindo a ganhar popularidade desde que Musk entrou para a rede social, e isto depois de partilhar um link para a conta @ElonJet na rede concorrente.

Ryan Mac, do New York Times, perdeu o acesso à sua conta depois de falar sobre Sweeney e sobre as mudanças na política do Twitter após a suspensão de @ElonJet. Matt Binder, do Mashable, também foi suspenso depois de retweetar uma publicação duvidando da afirmação de Musk de que ele e o seu filho teriam seguidos por um "perseguidor maluco" e uma outra sobre como o novo chefe de confiança e segurança do Twitter convidou um grupo adjacente ao QAnon para discutir uma parceria.

A lista de jornalistas continua, com publicações de conteúdos semelhantes. Em resposta a um utilizador Musk insinuou que eles foram expulsos do site devido às novas regras de doxxing. Disse também noutro tweet que criticá-lo "o dia inteiro é totalmente bom, mas doxxing [à sua] localização em tempo real e colocá-lo em perigo e à sua família não é".