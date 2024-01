X vale 71% menos após aquisição de Elon Musk, diz gestora de fundos

A Fidelity, uma das maiores gestoras de fundos do mundo, reduziu o valor das suas ações na X em mais 8% em setembro, segundo um novo relatório. A gestora de fundos, que contribuiu com mais de 300 milhões de dólares para a aquisição de 44 mil milhões de dólares de Musk, diminuiu o valor do seu investimento em quase 65% nos primeiros 11 meses. O que se passa com a rede social?

Esta não é a primeira vez que a Fidelity reavalia a empresa

A Fidelity diz que a empresa vale agora 71.5% menos do que quando Musk a comprou, de acordo com uma história da Axios publicada no domingo. Musk pagou 44 mil milhões de dólares para assumir o controlo da empresa, então conhecida como Twitter.

O gigante dos fundos mútuos detém uma participação no X, mas tem vindo a baixar regularmente o valor da participação desde a aquisição por Musk, segundo a Reuters. Em maio, a Fidelity estimou que o X valia apenas cerca de 15 mil milhões de dólares, um terço do que Musk havia pago.

2023 foi um ano difícil para X e os seus relacionamentos com anunciantes

Em julho, Musk disse num post do X que a empresa estava numa situação financeira difícil por causa de uma grande queda na publicidade.

Ainda estamos com fluxo de caixa negativo, devido à queda de ~50% na receita de publicidade mais uma carga pesada de dívidas.

Escreveu Musk.

E, em novembro, empresas como a Disney e a IBM retiraram os seus anúncios do X depois de Musk ter aparentemente apoiado um post antissemita.

Mais tarde, Musk pediu desculpa pela publicação antissemita, mas criticou os anunciantes por boicotarem a sua empresa.

Se alguém vai tentar chantagear-me com publicidade? Chantagear-me com dinheiro? Vão-se foder. Vai. Vai-te foder. Vá-se foder.

Disse Musk numa entrevista ao The New York Times, Dealbook Summit, em novembro.

Musk, no entanto, reconheceu mais tarde que o boicote dos anunciantes poderia "matar a empresa".

O multimilionário anunciou em maio passado que iria renunciar ao cargo de CEO, e que Linda Yaccarino - uma executiva de publicidade da NBC conhecida como o "Martelo de Veludo" pela sua negociação suave, mas dura - iria assumir o cargo.