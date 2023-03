Elon Musk comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares… hoje não vale metade

Elon Musk comprou no outono passado o Twitter pela quantia de 44 mil milhões de dólares e assumiu desde logo a sua liderança. As notícias sobre a gestão da rede social nunca abonaram muito a favor do magnata, que agora vem confirmar que a sua rede social já não vale nem metade do valor que pagou por ela há poucos meses.

Elon Musk avalia o Twitter em cerca de 20 mil milhões de dólares, de acordo com um e-mail a que os jornais The Information e pelo The New York Times tiveram acesso. A informação terá sido partilhada com os funcionários da empresa através de memorando na passada sexta-feita, onde era anunciado o novo programa de compensação de ações.

Segundo as informações avançadas, os trabalhadores foram alertados para uma situação financeira precária do Twitter, depois de quatro meses de gestão.

De acordo com Zoë Schiffer, do Platformer, Musk também disse aos funcionários que vê um “caminho claro, mas difícil” para uma avaliação de 250 mil milhões de dólares, um resultado hipotético que faria com que as atuais concessões de ações da empresa valessem 10 vezes mais no futuro.

Foi ainda dito à equipa que o Twitter permitiria que vendessem ações a cada seis meses, uma política semelhante à da SpaceX. O programa daria assim aos funcionários "ações líquidas", protegendo-os do "caos de preços" que acompanha o património de uma empresa de capital aberto.

Desde o início de 2023, a receita diária da empresa caiu 40% em relação ao ano anterior, depois que mais de 500 dos seus principais parceiros de publicidade pararam de investir na plataforma. Muitas dessas empresas saíram após o confuso relançamento do Twitter Blue, com a verificação a ser usada por utilizadores que, de certa forma, abusaram do serviço para se fazer passar por marcas. Além disso, no início de fevereiro existiam apenas cerca de 180.000 assinantes do Twitter Blue nos EUA, um valor insuficiente para fazer face às perdas em publicidade.