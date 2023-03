IVA ZERO: 46 produtos fazem parte da lista! Conheça alguns…

O Governo em conjunto com a Confederação dos Agricultores de Portugal e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição elaboraram uma lista com 46 produtos que deverão fazer parte do cabaz de produtos, considerados essenciais, com IVA ZERO. Conheça já a lista de alguns produtos que devem fazer parte da lista final.

IVA ZERO: Redução do Iva dos bens alimentares essenciais

De acordo com a publicação da Cidade Hoje, entre os alimentos incluídos na lista estão peixes como a cavala, a faneca, o bacalhau, o salmão e a pescada, diversas carnes como a de vaca, de porco e de peru, além de ovos de galinha e frutas como maçã, banana, laranja, pera e tangerina. Também estão contemplados alguns legumes, como brócolos, curgetes, cenouras, cebolas e tomates, bem como batata, massa, arroz, óleos vegetais, azeite, margarinas, leite de vaca, frango, pão, iogurte e queijo.

A medida visa beneficiar especialmente as famílias mais carenciadas, que terão agora acesso a alimentos essenciais a preços mais baixos. O IVA zero, em conjunto com medidas de apoio aos produtores, vai “permitir diminuir os preços ao longo da cadeia”, mas também “dar mais estabilidade à produção e distribuição” em Portugal - saber mais aqui.

A medida, que deverá ser oficializada ainda esta semana.