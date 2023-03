IVA zero, a nova medida do Governo! PDF com todas as medidas…

Face ao aumento do preço dos alimentos, o Governo anunciou hoje que vai avançar com a medida “IVA zero” num cabaz de bens essenciais. O objetivo desta medida do Governo é criar estabilidade e confiança.

De acordo com o anúncio feito pelo Governo, o IVA zero, em conjunto com medidas de apoio aos produtores, vai “permitir diminuir os preços ao longo da cadeia”, mas também “dar mais estabilidade à produção e distribuição” em Portugal.

A medida foi anunciada numa conferência de imprensa conjunta dos ministros da Presidência, Mariana Vieira da Silva, Finanças, Fernando Medina, e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

O Governo vai também atribuir este ano um apoio de 140 milhões de euros à produção agrícola.

Fernando Medida anunciou também várias mudanças na Função Pública. Destaque para a subida de 15% do subsídio de alimentação (subida de 5,20 euros para seis euros) e também um novo aumento salarial de 1% este ano.

A ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho esclareceu que o Governo vai dar também um novo apoio mensal de 30 euros às famílias mais vulneráveis, com majoração de 15 euros por criança, para compensar a subida do custo de vida. A ministra pede que atualizem os dados na plataforma da Segurança Social Direta (pagamento exclusivo através de transferência bancária). O pagamento será feito por trimestre.

Veja todas as medidas do Governo

Pode obter um PDF com todas as medidas aqui