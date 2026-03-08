Insólito: adepto entrou no relvado e desligou ficha do VAR

O futebol continua a proporcionar momentos verdadeiramente inesperados. Desta vez aconteceu aconteceu algo insólito. Um adepto invadiu o relvado e decidiu simplesmente… desligar a ficha do VAR.

Adepto saltou das bancadas e desligou VAR

O episódio ocorreu durante uma partida da segunda divisão alemã, quando o árbitro estava a analisar um possível penálti através do sistema Video Assistant Referee (VAR). O lance estava a ser revisto e poderia resultar numa grande penalidade contra a equipa apoiada pelo adepto.

Inesperadamente, um adepto saltou das bancadas para o relvado e dirigiu-se diretamente à zona onde estava instalado o monitor utilizado pelo árbitro para rever as imagens. Num gesto tão rápido quanto surpreendente, desligou a alimentação do equipamento, interrompendo a análise do lance.

A situação gerou confusão dentro de campo, com jogadores e equipa de arbitragem sem acesso imediato às imagens. Elementos de segurança acabaram por intervir e retiraram o invasor do relvado, permitindo que o jogo prosseguisse pouco depois.

O VAR é atualmente uma das tecnologias mais importantes no futebol moderno, sendo utilizado para ajudar os árbitros em decisões críticas, como golos, penáltis ou expulsões. No entanto, este episódio mostra que, por mais avançada que seja a tecnologia, um simples cabo de alimentação ainda pode causar um “apagão” inesperado.

Naturalmente, o momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com muitos adeptos a comentarem o episódio insólito que aconteceu num dos campeonatos mais competitivos da Alemanha.