Cartões perfurados: a tecnologia que moldou a informática

Os cartões perfurados foram uma das primeiras formas de programação. Permitiam armazenar e processar dados em computadores e sistemas de cálculo mecânico e eletromecânico. Antes da memória digital, dos discos rígidos e do que hoje conhecemos como Inteligência Artificial, estes cartões eram o padrão para codificar informação de forma física.

O que são cartões perfurados

Cartões perfurados são pedaços rígidos de cartão com sequências de furos em posições pré-definidas. Cada posição representa um bit de informação.

A presença ou ausência de um furo corresponde a um valor binário que pode ser interpretado por máquinas.

Criação dos cartões

O processo de criação começava com um teclado ou uma perfuradora manual, onde operadores introduziam dados linha a linha.

Equipamentos como as perfuradoras Hollerith permitiam perfurar o cartão conforme o código definido (geralmente o código Hollerith, posteriormente EBCDIC ou variantes ASCII adaptadas).

Para grandes volumes, utilizavam-se perfuradoras automáticas que podiam processar centenas de cartões por minuto.

Utilização dos cartões

Os cartões eram lidos por leitores mecânicos ou eletromagnéticos que interpretavam os furos e geravam sinais elétricos para cálculos ou processamento batch. Serviam para programas (instruções) e dados.

Em muitos sistemas, uma sequência de cartões representava um programa completo e outro conjunto representava os dados de entrada.

Computadores que usavam cartões

Muitos computadores do início da era digital suportavam cartões perfurados, incluindo:

IBM 1401

Máquina de negócios popular na década de 1960 com velocidade de até 1000 caracteres por segundo em leitura de cartões e capacidades de processamento de texto e contabilidade.

IBM System/360

Família de mainframes (unidades centrais de processamento) com suporte extensivo a cartões perfurados e fita magnética. Variantes do 360 tinham unidades de cálculo com tempos de ciclo de alguns microsegundos e capacidade de gerir milhares de cartões por hora.

UNIVAC I

Um dos primeiros computadores comerciais, usava cartões e fita magnética. A sua CPU tinha uma velocidade de cerca de 2.25 milissegundos por instrução simples.

ENIAC (com periféricos adaptados)

Embora principalmente programado por cabos e interruptores, versões posteriores incluíram interfaces para cartões perfurados para entrada de dados.

Outros sistemas, como o PDP-8 da DEC, também tinham leitores de cartões como periféricos adicionais.

Capacidade de cálculo e execução

Estes computadores tinham capacidades que hoje parecem modestas. A maior parte executava algumas dezenas de milhares a milhões de instruções por segundo.

A memória principal variava de alguns kilobytes a poucas dezenas de kilobytes. A natureza batch do processamento de cartões implicava que grandes volumes de dados fossem processados em lotes, com tempos de resposta de horas ou dias para grandes tarefas.

Leitura e escrita

Leitores de cartões eletrónicos como o IBM 2501 podiam ler até 1200 cartões por minuto. As perfuradoras como o IBM 2540 ofereciam perfuração e leitura com taxas semelhantes.

A precisão era crítica, dado que um furo mal feito podia invalidar um conjunto de dados inteiro.

Fim da era dos cartões

Com o advento do armazenamento magnético de alta densidade e interfaces de disco, os cartões perfurados foram progressivamente substituídos nos anos 70 e 80.

Mantiveram-se em uso em algumas aplicações específicas até finais do século XX.

Top 10 factos curiosos sobre os cartões perfurados O conceito dos cartões perfurados é anterior aos computadores e surgiu no século XVIII com os cartões de Jacquard, usados para controlar teares. Herman Hollerith adaptou esta tecnologia para o recenseamento dos EUA de 1890, reduzindo o tempo de análise de vários anos para poucos meses. O cartão padrão tinha 80 colunas, cada uma capaz de armazenar um carácter, o equivalente a uma linha de código ou dados. O código Hollerith foi o antecessor direto do EBCDIC e influenciou a forma como os dados binários foram representados fisicamente. Programas inteiros eram armazenados em milhares de cartões. Se caíssem ao chão, a ordem correta podia demorar dias a ser recuperada. Leitores como o IBM 2501 conseguiam processar até 1.200 cartões por minuto, um valor impressionante para a época. O conceito de processamento em batch nasceu diretamente da necessidade de executar grandes pilhas de cartões de forma sequencial. Um único furo mal alinhado podia inutilizar um cartão e provocar erros em todo o processamento. Os centros de dados precisavam de salas inteiras apenas para armazenar cartões perfurados já processados. Para além da informática, os cartões perfurados foram usados em sistemas de votação, música mecânica e controlo industrial.

Conclusão

Em contraste com a inteligência artificial moderna, capaz de aprender, adaptar-se e processar volumes massivos de dados em tempo real, os cartões perfurados recordam-nos que a computação começou com mecanismos rígidos, físicos e determinísticos.

Esta evolução evidencia não apenas o salto tecnológico, mas também a continuidade do princípio fundamental: transformar informação em decisões.

A IA é, assim, herdeira direta dessas soluções elementares, elevadas hoje a um nível de complexidade e autonomia que, à época dos cartões perfurados, seria difícil sequer imaginar.