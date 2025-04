Fim do cartão de embarque? ONU quer facilitar as viagens

O organismo da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pela política das companhias aéreas planeia mudar como viajamos, por via da introdução de um "passe digital". Será o fim do cartão de embarque?

A Organização da Aviação Civil Internacional (em inglês, ICAO) da ONU planeia alterar drasticamente as regras existentes para os aeroportos e as companhias aéreas, introduzindo um "passe digital".

Numa altura em que a digitalização está a tomar o lugar dos documentos físicos, este parece ser mais um passo no sentido de facilitar a logística das viagens. A informação avançada indica que a mudança proposta pela ONU deverá ocorrer dentro de três anos.

ONU quer tornar as viagens mais simples

Atualmente, quem viaja de avião tem de fazer o check-in (online ou no aeroporto) e ver emitido um cartão de embarque com um código de barras. Este é digitalizado pelo passageiro em vários pontos do aeroporto, incluindo na porta de embarque.

Conforme citado pelo The Times, os planos iminentes de reformulação indicam que as alterações tornariam obsoletos os cartões de embarque, bem como a necessidade de efetuar o check-in para os voos.

Por sua vez, os passageiros deverão poder descarregar um "passe de viagem" para o seu smartphone aquando da reserva de um voo. Este cartão deverá ser automaticamente atualizado se forem feitas alterações à reserva.

Além disso, os passageiros deverão poder carregar os seus passaportes para o smartphone e viajar pelos aeroportos, utilizando o seu rosto para verificação.

Em vez de realizarem o check-in manualmente, o que permitiria às companhias aéreas saber quem pretende embarcar nos seus voos, as empresas serão alertadas quando os passageiros chegarem ao aeroporto e o seu rosto for digitalizado.

A última atualização de grande escala foi a adoção do e-ticketing no início da década de 2000. A indústria decidiu agora que é altura de atualizar para sistemas modernos que são mais parecidos com os que a Amazon utilizaria.

Explicou Valérie Viale, diretora de gestão de produtos da Amadeus, uma empresa de tecnologia de viagens, dizendo que estas alterações são "as maiores dos últimos 50 anos".

Mudança exigirá alterações nos aeroportos

Para que os planos da ONU avancem, será necessário atualizar a infraestrutura dos aeroportos, incluindo tecnologia de reconhecimento facial e a capacidade de ler um passaporte a partir de um dispositivo móvel, segundo a imprensa.

Muitos sistemas das companhias aéreas não mudam há mais de 50 anos, porque tudo tem de ser consistente e interoperável em todo o setor.

Disse Viale, cuja empresa está a trabalhar num sistema em que os dados dos passageiros são apagados 15 segundos após cada interação com um "ponto de contacto" - como as portas de pré-segurança.

De facto, a privacidade é um tópico sensível, pelas preocupações que poderão surgir relativamente à tecnologia de reconhecimento facial proposta pela ONU.

Segundo a tecnologia que está a ser desenvolvida, os passageiros que perderem voos de ligação devido a atrasos fora do seu controlo poderão, também, receber uma notificação automática, nos seus smartphones, com informações sobre o seu novo voo.

O "passe de viagem" proposto seria automaticamente atualizado e ser-lhes-ia permitido embarcar no novo voo, facilitando este processo, que pode, hoje em dia, ser muito aborrecido, dependendo da companhia aérea.