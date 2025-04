Nem os chips escapam… Trump vai anunciar taxas sobre os semicondutores esta semana

As taxas americanas são tema de manchete há vários dias, com o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) a reforçar a guerra comercial que encetou aquando da chegada à Sala Oval. Entretanto, Donald Trump informou que irá anunciar taxas sobre os semicondutores durante esta semana.

No domingo, Donald Trump disse que irá anunciar a taxa sobre os semicondutores importados durante esta semana, acrescentando que haverá, contudo, flexibilidade com algumas empresas do setor.

Queríamos descomplicar isso para muitas outras empresas, porque queremos fazer chips e semicondutores, bem como outras coisas, no nosso país.

Partilhou Trump, com repórteres, a bordo do Air Force One, enquanto viajava da sua propriedade, em West Palm Beach, de volta para Washington.

Apesar de não ter esclarecido se excluirá alguns produtos, como smartphones, destas taxas, o Presidente dos EUA adiantou que "é preciso mostrar uma certa flexibilidade; [pois] ninguém deve ser tão rígido".

Já antes, no início do dia 13 de abril, Donald Trump publicou, nas redes sociais, um anúncio relativo a uma investigação comercial de segurança nacional no setor dos semicondutores:

Estamos a analisar os semicondutores e toda a cadeia de fornecimento de eletrónica nas próximas investigações tarifárias de segurança nacional.

Segundo a Reuters, esta promessa de Trump poderá significar que a exclusão dos smartphones e dos computadores das taxas recíprocas impostas à China será provavelmente de curta duração, uma vez que o Presidente americano pretende reiniciar o diálogo comercial por via do setor dos semicondutores.

Semicondutores deverão ter taxas próprias

A Casa Branca anunciou exceções às taxas recíprocas, na sexta-feira, criando alguma esperança de que a indústria tecnológica poderia escapar deste conflito crescente entre as duas nações e de que produtos como smartphones e computadores permaneceriam acessíveis.

No entanto, o secretário do Comércio de Trump, Howard Lutnick, deixou claro, no domingo, que os produtos tecnológicos essenciais provenientes da China seriam sujeitos a novas taxas separadas, juntamente com os semicondutores, nos próximos dois meses.

Segundo o secretário do Comércio de Trump, este promulgará um tipo de taxa especial focado em smartphones, computadores e outros produtos eletrónicos em um ou dois meses, com taxas setoriais destinadas a semicondutores e produtos farmacêuticos.

Ele está a dizer que [smartphones e computadores] estão isentos das taxas recíprocas, mas estão incluídos nas taxas de semicondutores, que chegarão em provavelmente um mês ou dois.

Explicou Lutnick, numa entrevista no This Week da ABC, citada pela imprensa, prevendo que as taxas trarão a produção desses produtos para os EUA.

