Estudo conclui que os elétricos são mais fiáveis do que os carros a combustão

A rivalidade entre carros elétricos e modelos a combustão reforça-se a cada dia, com novas e melhoradas propostas a surgirem. Entretanto, levanta-se a questão sobre qual das alternativas é, afinal, mais fiável.

Escolher um carro é uma decisão importante e, nos últimos anos, a encruzilhada que divide carros eletrificados e modelos com motor de combustão interna tem dificultado a escolha.

De facto, a questão vai além do desempenho e das emissões, prendendo-se com a fiabilidade, também, à medida que mais e melhores modelos chegam ao mercado.

A maior organização de assistência rodoviária da Europa, o German Automobile Club (em alemão, ADAC), concluiu que os automóveis elétricos podem estar a ganhar a luta da fiabilidade, em mais uma análise que procurou perceber as diferenças.

Em 2024, os chamados Yellow Angels responderam a mais de 3,6 milhões de avarias, tendo os registos de cada pedido de assistência sido compilados pelo ADAC, que concluiu que os veículos elétricos estão a avariar com menos frequência do que os carros a combustão.

Segundo explicado pelo ADAC, 2024 foi o primeiro ano em que a organização de assistência rodoviária conseguiu reunir dados suficientes para comprovar a fiabilidade dos carros elétricos.

Embora tenha respondido a mais pedidos de assistência relacionados com veículos elétricos do que nunca, estes representaram apenas 43.678 do total de 3,6 milhões, ou seja, 1,2%.

Segundo o ADAC, além de os carros elétricos serem, agora, mais populares - justificando provavelmente o aumento de pedidos de assistência -, os resultados de 2024 são mais precisos do que os anteriores, uma vez que alguns dos carros elétricos que circulam nas estradas são um ano mais velhos.

Para os carros registados pela primeira vez entre 2020 e 2022, os veículos elétricos sofreram 4,2 avarias por cada 1000 veículos.

Cita o jornal alemão Handelsblatt, que acrescenta que, para os veículos a combustão na mesma faixa etária, esse número foi de 10,4.

Problemas mais comuns associados aos carros elétricos e a combustão

Curiosamente, tanto os elétricos como os carros movidos a combustão interna tiveram o mesmo problema como mais comum: as baterias de 12 volts.

Este problema foi detetado em 50% das avarias de carros elétricos e em 45% das avarias de veículos a combustão, segundo a imprensa.

Em quase todas as categorias ao longo dos últimos anos, contudo, os veículos a combustão registaram mais problemas ou problemas iguais quando comparados com os carros elétricos, incluindo no sistema elétrico, gestão do motor e iluminação.

Conforme os dados do ADAC, a única área em que os elétricos têm mais problemas é a dos pneus: 1,3 pedidos de assistência em cada 1000 deveram-se a um carro elétrico com problemas de pneus, enquanto os automóveis de combustão registaram apenas 0,9.

De ressalvar, no entanto, que os veículos elétricos mais recentes parecem não sofrer com este problema.

Além disto, os carros elétricos não registaram problemas nos elementos estruturalmente presentes nos carros a combustão, independentemente dos anos que têm: não têm óleo para substituir, nem um motor de combustão interna constituído por peças que podem precisar de arranjo ou substituição.

Apesar de tudo, os carros elétricos são muito mais recentes

Entretanto, mais uma vez, o ADAC reconhece as limitações da sua análise.

Os dados da organização de assistência rodoviária são limitados, uma vez que os veículos totalmente elétricos "são muito jovens".

Ou seja, ainda não é possível saber quão fiáveis serão após mais de 10 anos de estrada - a idade média de todos os carros registados, na Alemanha, segundo a Federal Motor Transport Authority -, considerando que a probabilidade de avarias aumenta com a idade do veículo.

Ainda assim, estes resultados poderão ser um bom presságio de que os carros elétricos estão a melhorar.