Primeiro SU7 Ultra na Europa: diretor-executivo da Xiaomi mostrou o carro com matrícula alemã

Pelo trabalho que lhe conhecemos em matéria de eletrónicos, o sucesso dos primeiros automóveis da Xiaomi desperta a curiosidade do mercado europeu, que quer perceber do que a marca chinesa é capaz neste campo. Apesar de estarem disponíveis apenas na China, o diretor-executivo da empresa mostrou-se com um SU7 Ultra com matrícula alemã!

Recentemente, o diretor-executivo da Xiaomi partilhou uma fotografia a mostrar-se com um SU7 Ultra com matrícula alemã - M SU7088E.

Por via do Weibo, Lei Jun disse que aquele era o primeiro veículo experimental da Xiaomi registado na Europa.

Hoje testei o Xiaomi SU7 Ultra em Munique, na Alemanha. Este é o nosso primeiro veículo experimental registado na Europa.

Escreveu o diretor-executivo da Xiaomi, após ter revelado que os veículos elétricos da marca não chegariam a outros países antes de 2027, conforme informámos.

De facto, durante uma entrevista com os meios de comunicação social chineses, no Mobile World Congress (MWC), em março, o diretor-executivo da Xiaomi partilhou que iria visitar vários países europeus para explorar os seus mercados automóveis e analisar o desempenho de vendas das fabricantes chinesas nesses países.

Apesar da ambição global, a Xiaomi enfrenta problemas na capacidade de produção no mercado interno, com tempos de espera de entrega para o SU7 a atingirem até 41 semanas e até 62 semanas para o YU7, conforme a monitorização diária do CnEVPost.

Neste momento, a única fábrica automóvel da Xiaomi em funcionamento é a primeira fase da infraestrutura dedicada aos veículos elétricos da marca, em Pequim, com uma capacidade de produção anual de 150.000 veículos.

