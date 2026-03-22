Primeira moto elétrica autoequilibrada do mundo entra em produção

Depois das ebikes, a tecnologia de autoequilíbrio chegou finalmente às motos elétricas. E não foi a Honda, Yamaha ou BMW Motorrad a concretizar este feito, mas sim uma startup de Singapura pouco conhecida chamada OMOWAY.

Já havíamos mostrado o que a OMOWAY estava a projetar para o futuro próximo. Agora, a sua OMO X torna-se “a primeira moto elétrica autoequilibrado do mundo em produção em massa”. No entanto, ao olhar para ela, percebe-se que está mais próxima de uma scooter do que de um moto tradicional.

Tecnologia que mantém o equilíbrio em qualquer situação

Ainda assim, trata-se de um feito impressionante. No centro de tudo está aquilo a que a OMOWAY chama arquitetura OMO-ROBOT, que utiliza processamento visual combinado com tecnologia de autoequilíbrio para manter o veículo na vertical, independentemente da velocidade.

Este sistema combina hardware, software e sensores para transformar a scooter num “robô de duas rodas”. Câmaras e sensores registam o ambiente, processadores de alto desempenho tratam os dados, e um sistema físico de estabilização mantém o equilíbrio.

Um giroscópio digno do espaço

O dispositivo de estabilização de alta precisão chama-se Control Moment Gyroscope, algo normalmente utilizado em naves espaciais e satélites. Neste caso, estabiliza ativamente o moto, ajustando rapidamente o momento angular.

Isto permite manter as duas rodas na vertical a velocidades muito baixas ou até quando o veículo está parado. Num vídeo de demonstração (que apresentamos mais abaixo), a OMO X consegue manter-se equilibrada num grande baloiço, sem qualquer condutor.

Uma nova porta de entrada para as duas rodas

Esta tecnologia abre o mercado das duas rodas a um público totalmente novo. Equilibrar uma moto sempre foi um dos maiores desafios para iniciantes. Com soluções como esta, essa barreira praticamente desaparece.

É também por isso que o design da OMO X faz sentido. Apesar de ser chamada de moto, trata-se tecnicamente de uma scooter na sua configuração base.

É um conceito modular que permite escolher entre três configurações, graças a painéis de carroçaria intercambiáveis: uma scooter clássica de passagem baixa, uma versão urbana e uma variante de turismo com opções de bagagem.

Segundo a OMOWAY, o sistema ajusta automaticamente o giroscópio conforme a configuração escolhida, tendo em conta a distribuição de peso e as velocidades previstas. Além disso, a tecnologia baseada na cloud pode aprender percursos frequentes e ajustar proativamente a estabilização ao terreno.

Autonomia e desempenho elétrico

A OMO X utiliza um sistema de propulsão elétrico, embora ainda não existam muitos detalhes sobre a bateria ou o motor. Sabe-se, no entanto, que atinge uma velocidade máxima superior a 110 km/h e oferece uma autonomia WMTC de cerca de 200 km.

O modelo apresenta um design típico de scooter, com proteções para as pernas e um para-brisas funcional. Linhas angulares percorrem toda a estrutura, acompanhadas por iluminação LED completa.

Na frente destaca-se uma faixa luminosa contínua, denominada “saberlights”. A traseira integra um braço oscilante com uma roda larga e um assento flutuante. O design modular foi tão bem recebido que venceu recentemente o prémio iF Design Award 2026.

Moto elétrico com tecnologia digna de um automóvel

Para além do equilíbrio automático, a OMO X está equipada com o sistema HALO Pilot, que inclui funcionalidades como estacionamento com um botão, cruise control adaptativo e até uma função que permite à scooter deslocar-se sozinha até ao condutor.

O modelo inclui ainda um sistema de “segurança ativa total”, que ajuda nas curvas, evita derrapagens em piso molhado e reage a obstáculos inesperados em milissegundos.

Com base em câmaras que monitorizam o ambiente em todas as direções, o sistema alerta para veículos nos ângulos mortos e pode ativar automaticamente a travagem de emergência caso o condutor esteja distraído. Tudo é controlado através de um ecrã de 10,25 polegadas.

Conectividade e carregamento sem fios

Entre outras funcionalidades, a OMO X oferece comunicação entre veículos, chave digital e carregamento sem fios.

Para carregar, basta estacionar sobre uma base compatível, sem necessidade de cabos.

Lançamento e preço

Apesar de todo o potencial, a OMOWAY ainda não está preparada para um lançamento global. A empresa planeia abrir pré-encomendas na Indonésia no final de abril, com chegada ao mercado prevista para o final de maio.

Quanto ao preço, ainda não existe confirmação oficial, mas os rumores apontam para cerca de 3.800 dólares (aproximadamente 3.540 euros). A confirmar-se, posicionar-se-á entre scooters elétricas de entrada e modelos como a BMW CE 04, embora com um nível tecnológico significativamente superior.

Se assim for, poderá haver um claro vencedor neste segmento.