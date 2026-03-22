Cheque-prótese vai avançar: o que muda no acesso à saúde oral em Portugal
O Governo prepara uma das maiores mudanças na política de saúde oral dos últimos anos com a criação do chamado cheque-prótese, uma nova medida que vem complementar o atual modelo baseado no cheque-dentista.
A iniciativa integra o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 2030 e pretende responder a uma falha estrutural: o acesso limitado a tratamentos mais complexos, como a colocação de próteses dentárias.
Novo apoio para necessidades mais complexas
Ao contrário do cheque-dentista, focado em prevenção e tratamentos básicos, o cheque-prótese surge com um objetivo distinto: financiar a reabilitação oral, nomeadamente a substituição de dentes perdidos.
Na prática, o Estado passa a comparticipar intervenções que até agora estavam, na maioria dos casos, fora do alcance de muitos utentes, sobretudo devido aos custos elevados associados a próteses dentárias.
Esta mudança representa um alargamento claro do programa, passando a abranger necessidades clínicas mais complexas.
Quem poderá beneficiar
O novo apoio deverá dirigir-se sobretudo a dois grupos:
- Utentes do Serviço Nacional de Saúde com necessidade de prótese dentária
- Pessoas em situação de maior vulnerabilidade económica
Os critérios concretos ainda estão a ser definidos, mas o foco será reduzir desigualdades no acesso à saúde oral, um problema persistente em Portugal.
Quando entra em vigor
Apesar de já estar anunciado, o cheque-prótese ainda não está disponível.
A previsão aponta para entrada em vigor a 1 de janeiro de 2027, dependendo de regulamentação final.
Como vai funcionar
O modelo deverá seguir a lógica já conhecida do cheque-dentista:
- Pedido através do SNS
- Emissão digital (sem papel)
- Utilização em prestadores aderentes, públicos ou privados
Isto significa que o sistema atual será aproveitado, mas expandido para incluir tratamentos mais avançados.
O problema que o Governo quer resolver
A falta de acesso a próteses dentárias tem impacto direto na qualidade de vida, afetando:
- Alimentação e mastigação
- Fala
- Integração social e autoestima
Ao introduzir este novo cheque, o objetivo é tornar a saúde oral mais inclusiva e deixar de limitar o apoio apenas a cuidados básicos.
Um passo além do cheque-dentista
O cheque-dentista, em vigor há anos, cobre sobretudo tratamentos como limpezas, cáries ou diagnósticos, mas não inclui próteses dentárias.
Com o cheque-prótese, o sistema dá um salto qualitativo, passando a responder a situações de maior gravidade clínica e impacto social.
Em síntese, o novo cheque-prótese representa uma evolução significativa das políticas públicas de saúde oral em Portugal, alargando o apoio estatal a tratamentos até agora inacessíveis para muitos cidadãos.