Cheque-prótese vai avançar: o que muda no acesso à saúde oral em Portugal

O Governo prepara uma das maiores mudanças na política de saúde oral dos últimos anos com a criação do chamado cheque-prótese, uma nova medida que vem complementar o atual modelo baseado no cheque-dentista.

A iniciativa integra o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 2030 e pretende responder a uma falha estrutural: o acesso limitado a tratamentos mais complexos, como a colocação de próteses dentárias.

Novo apoio para necessidades mais complexas

Ao contrário do cheque-dentista, focado em prevenção e tratamentos básicos, o cheque-prótese surge com um objetivo distinto: financiar a reabilitação oral, nomeadamente a substituição de dentes perdidos.

Na prática, o Estado passa a comparticipar intervenções que até agora estavam, na maioria dos casos, fora do alcance de muitos utentes, sobretudo devido aos custos elevados associados a próteses dentárias.

Esta mudança representa um alargamento claro do programa, passando a abranger necessidades clínicas mais complexas.

Quem poderá beneficiar

O novo apoio deverá dirigir-se sobretudo a dois grupos:

Utentes do Serviço Nacional de Saúde com necessidade de prótese dentária

Pessoas em situação de maior vulnerabilidade económica

Os critérios concretos ainda estão a ser definidos, mas o foco será reduzir desigualdades no acesso à saúde oral, um problema persistente em Portugal.

Quando entra em vigor

Apesar de já estar anunciado, o cheque-prótese ainda não está disponível.

A previsão aponta para entrada em vigor a 1 de janeiro de 2027, dependendo de regulamentação final.

Como vai funcionar

O modelo deverá seguir a lógica já conhecida do cheque-dentista:

Pedido através do SNS

Emissão digital (sem papel)

Utilização em prestadores aderentes, públicos ou privados

Isto significa que o sistema atual será aproveitado, mas expandido para incluir tratamentos mais avançados.

O problema que o Governo quer resolver

A falta de acesso a próteses dentárias tem impacto direto na qualidade de vida, afetando:

Alimentação e mastigação

Fala

Integração social e autoestima

Ao introduzir este novo cheque, o objetivo é tornar a saúde oral mais inclusiva e deixar de limitar o apoio apenas a cuidados básicos.

Um passo além do cheque-dentista

O cheque-dentista, em vigor há anos, cobre sobretudo tratamentos como limpezas, cáries ou diagnósticos, mas não inclui próteses dentárias.

Com o cheque-prótese, o sistema dá um salto qualitativo, passando a responder a situações de maior gravidade clínica e impacto social.

Em síntese, o novo cheque-prótese representa uma evolução significativa das políticas públicas de saúde oral em Portugal, alargando o apoio estatal a tratamentos até agora inacessíveis para muitos cidadãos.