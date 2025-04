Chave Móvel Digital e site não estão a funcionar

Se está a tentar fazer uma assinatura digital e não está a funcionar, o problema não é seu. O serviço de Chave Móvel Digital não está a funcionar.

A Chave Móvel Digital (CMD) é um meio de autenticação e assinatura digital que permite aos cidadãos portugueses aceder a diversos serviços públicos e privados online, de forma segura e simples, sem necessidade de leitores de cartões ou software adicional.

De acordo com vários relatos de leitores do Pplware, o serviço está inoperacional. Quem tenta assinar os documentos recebe um aviso de erro na comunicação. O site autenticacao.gov também não funciona.

Até ao momento não há nenhuma informação sobre o que se está a passar com o serviço do estado. Do que testamos, também a pagina gov.pt está com problemas, pois apesar da página abrir, há dificuldade no acesso a conteúdos.

(em atualização)