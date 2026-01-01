Abandonar a universidade tornou-se uma medalha de honra em Silicon Valley

Apesar de figuras icónicas como Steve Jobs, Bill Gates ou Mark Zuckerberg terem alcançado o sucesso sem concluir a universidade, a realidade é que a maioria dos fundadores de startups de sucesso possui uma licenciatura ou um grau académico superior. Contudo, o fascínio pelo fundador que abandona os estudos está novamente na moda.

Um selo de convicção no ecossistema de startups

Esta tendência de romantizar o abandono académico não é nova, mas tem ciclos de popularidade. Atualmente, vive um momento de particular destaque. Nos eventos "Demo Days" da Y Combinator, por exemplo, tornou-se comum os jovens empreendedores destacarem nos seus discursos de um minuto que não terminaram a universidade, o mestrado ou, em alguns casos, até o ensino secundário.

Não creio que a YC registe formalmente este dado, mas, de forma empírica, notei nas últimas vagas quantos fundadores realçam o facto de terem abandonado os estudos. Ser um "dropout" é, por si só, uma espécie de credencial. Reflete uma convicção e um compromisso profundos com o projeto que estão a construir. Creio que é visto como algo bastante positivo no ecossistema de capital de risco.

Afirma Katie Jacobs Stanton, fundadora da Moxxie Ventures.

É importante notar que muitos dos principais nomes da nova vaga de IA optaram por concluir a sua formação. Michael Truell, CEO da Cursor, licenciou-se no MIT, e Scott Wu, cofundador da Cognition, é formado por Harvard. No entanto, estes exemplos parecem não ser suficientes para acalmar a ansiedade de muitos jovens aspirantes a empreendedores.

O receio predominante é que, ao permanecer na universidade para obter um diploma, possam estar a perder a janela de oportunidade mais crítica do ciclo de desenvolvimento da inteligência artificial (IA). Alguns, como Brendan Foody, cofundador da Mercor, tomaram a decisão drástica de abandonar instituições de prestígio como a Universidade de Georgetown para se dedicarem a tempo inteiro às suas startups.

Será que os investidores de capital de risco realmente se importam?

Este receio está a levar a situações extremas. Recentemente, um professor de uma universidade de elite descreveu o caso de um aluno que desistiu do curso no seu último semestre, convencido de que ter um diploma poderia, na verdade, prejudicar as suas hipóteses de obter financiamento.

Contudo, nem todos os investidores partilham desta visão. Yuri Sagalov, que lidera a estratégia de investimento semente na General Catalyst, sugere que os investidores estão menos obcecados com o rótulo de "dropout", especialmente quando os alunos estão perto de terminar.

Não creio que alguma vez tenha olhado de forma diferente para alguém que se licenciou ou não, quando desiste no último ano. O valor social é em grande parte adquirido, porque pode sempre mencionar que frequentou a instituição. A maioria das pessoas irá pesquisar no LinkedIn e não se importará tanto se terminou ou não o curso.

Argumenta Sagalov.

