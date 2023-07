Elon Musk revelou que a receita de publicidade do Twitter caiu 50%

Com a compra do Twitter, Elon Musk tomou uma série de medidas que pretendiam reduzir os custos de operação desta rede social. Queria trazer a esta proposta para o caminho dos lucros e assim garantir a saúde financeira da empresa. Agora veio a público admitir problemas, ao revelar que a receita de publicidade do Twitter caiu 50%.

Elon Musk veio revelar que ainda existem muitos problemas no Twitter. A mensagem que transmitiu mostra que a empresa ainda está a gastar mais dinheiro do que aquele que está a ganhar. Foi numa simples reposta publicada que o novo dono da rede social admitiu este problema grave.

Esta situação revela que a empresa estava a sofreu de um problema de fluxo de caixa negativo contínuo. A causa para esta situação crítica surge devido a uma queda de aproximadamente 50% na receita de publicidade e ao pesado endividamento. A empresa precisa de atingir um fluxo de caixa positivo antes de poderem avançar.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023

Esta situação já tinha surgido aquando da compra do Twitter por Elon Musk, com muitas das empresas que investiam neste meio a desistirem de o fazer. Essa situação terá sido revertida pelo Twitter e parte do investimento terá sido recuperado pela empresa.

Esta situação e esta admissão de problemas surge numa altura em que o Twitter parece querer começar a pagar aos seus criadores. O anúncio foi feito na semana passada e mostra que a empresa quer manter dentro da sua esfera todos os que usam o Twitter para terem uma presença na Internet.

Looks like this platform may see all time high device user seconds usage this week — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2023

Ao mesmo tempo, Elon Musk revelou também que a utilização do Twitter tem aumentado. O novo dono da rede social publicou uma mensagem onde revelava que aparentemente a plataforma deveria ver um novo máximo de dispositivos por segundo nesta semana.

Esta não é uma situação que seja positiva para o Twitter e que revela problemas graves para a empresa. É também apenas mais uma situação anormal nas muitas que se têm acumulado desde que Elon Musk assumiu o seu controlo.