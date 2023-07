Apesar de não ser um sistema operativo seu, a Microsoft tem apostado no Android para ser uma plataforma que os seus utilizadores adotam e com as ferramentas certas. Agora, a Microsoft anunciou que será muito mais simples enviar imagens do smartphone para o Word, Excel e PowerPoint.

São muitas as formas que a Microsoft tem encontrado para unir não apenas as suas apps, mas o próprio Windows ao Android. Quer assim dar aos seus utilizadores as ferramentas certas para interligar todos estes sistemas e até as próprias apps presentes em ambos.

Depois de vermos este cenário em outras situações, surge agora mais uma melhoria interessante e importante. A Microsoft revelou que está a ultimar mais uma novidade. Quer tornar ainda mais simples a integração de imagens presentes nos smartphones dos utilizadores em qualquer app do Office, como o Word, Excel e PowerPoint.

Este é agora um processo moroso e que implica a realização de vários passos para que as imagens cheguem a estas app. Com a novidade que está a ser preparada, os utilizadores só vão precisar de escolher uma opção que estará presente no Word, Excel e PowerPoint.

Para poder explorar esta novidade, os utilizadores só precisam de ter os 2 dispositivos na mesma rede sem fios. Ao mesmo tempo, ambos devem estar a partilhar uma conta Microsoft Enterprise, para assim estarem verdadeiramente interligados.

Esta nova funcionalidade está já a ser experimentada no programa Insider e deverá em breve ser alargada a mais utilizadores. A Microsoft espera em breve tornar verdadeiramente aberta esta novidade, que certamente será usada por muitos utilizadores para criar os seus conteúdos.

Fica novamente claro que a Microsoft quer aproximar o Windows e o Android, aumentando as ferramentas que estão disponíveis neste processo. A utilização de imagens em qualquer documento fica assim muito mais simples e bastará escolher qual usar, sendo todo o processo automático e imediato.