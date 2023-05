Waze: Autoridades enviarão drones para vias congestionadas assinaladas pelos utilizadores

Um dos principais trunfos do Waze é a informação sobre trânsito e zonas congestionadas ajudando os utilizadores a fugir dessas vias. O segredo reside, como todos sabem, na enorme comunidade de utilizadores que informam a plataforma. Agora, esta informação irá ser explorada também pelas autoridades que poderão usar drones para vigiar as situações.

Programa Waze for Cities já começou

As autoridades também podem recorrer aos dados do Waze para determinar os pontos mais congestionados de uma determinada região, podendo eventualmente procurar formas mais eficientes de melhorar as condições de trânsito. É precisamente isto que o governo dominicano está a planear fazer no âmbito de uma parceria com a empresa detida pela Google.

O programa Waze for Cities fornecerá às autoridades locais acesso a relatórios de incidentes em tempo real e dados de tráfego especificamente para ajudá-las a determinar onde o congestionamento normalmente ocorre. O governo já tem em mente um plano muito ambicioso para resolver os engarrafamentos de trânsito utilizando os dados do Waze.

A parceria permitirá a monitorização do tráfego em tempo real e as autoridades afirmam que poderão então instalar drones autónomos em cruzamentos importantes, especificamente para recolher mais dados. Os drones analisarão os padrões de tráfego, verificarão os dados do Waze e fornecerão às autoridades estatísticas exatas para ajudar a encontrar a melhor forma de resolver o congestionamento.

Cooperação dos utilizadores vale muito dinheiro

A característica número um do Waze é o motor de crowdsourcing. Os utilizadores podem enviar relatórios de trânsito, incluindo sobre engarrafamentos, buracos, atropelamentos, semáforos avariados, veículos parados na estrada e outros perigos (claro, e também sobre radares).

Com base nestes relatórios, o Waze gera avisos que são emitidos para os outros automobilistas cujos percursos passam pelos locais assinalados. Desta forma, a aplicação torna cada viagem mais previsível, dando aos condutores mais tempo para abrandar, se necessário.

Eventualmente, o Waze determina o impacto de cada aviso no trânsito, calculando a desaceleração e procurando rotas alternativas para reduzir o tempo de chegada ao destino configurado.

Como tal, esta plataforma está na vanguarda do crowdsourcing de dados de tráfego, uma vez que as outras aplicações de navegação tentaram, mas não conseguiram, integrar uma componente semelhante no seu software.

A Apple, por exemplo, também oferece um sistema de informação de trânsito no Apple Maps, mas esta funcionalidade ainda não ganhou força. Não só o sistema só está disponível em mercados limitados, como também é utilizado esporadicamente, com relatórios ausentes do mapa 9 em cada 10 vezes.

O Waze, por outro lado, é amplamente utilizado em todo o mundo, pelo que os seus utilizadores ajudam a comunidade a manter-se informada sobre o que se passa na estrada. É precisamente por esta razão que o governo dominicano está interessado nos dados, uma vez que os utilizadores do Waze contribuem com uma quantidade insana de informações, comunicando as condições de trânsito em tempo real.

Serão os drones os futuros "carros patrulha"?

No papel, este plano ambicioso de instalar drones em cruzamentos parece fascinante, mas só o tempo dirá se a estratégia acabará por dar frutos.

Continuar a dar passos de bebé pode ser a melhor escolha neste momento, uma vez que o simples envio de um agente da polícia para um cruzamento movimentado pode ajudar a resolver o engarrafamento de forma mais rápida e eficiente.