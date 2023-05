Elon Musk já tinha dito que não iria continuar a liderar o Twitter e que sairia assim que encontrasse alguém com a loucura necessária para comandar a empresa. Parece que já encontrou a sucessora.

Elon Musk está a cumprir a sua promessa de deixar o cargo de CEO do Twitter, depois de ter questionado os seus seguidores se deveria abandonar a liderança ou não. O sim ganhou, Elon Musk afirmou que sairia, mas só quando encontrasse um sucessor à altura. O empresário anunciou agora que um CEO substituto irá começar a trabalhar no Twitter em cerca de seis semanas.

Embora não tenha identificado o novo líder pelo nome, referiu que contratou uma mulher para o cargo. Musk irá permanecer como presidente executivo e diretor técnico, cobrindo "produtos, software e sysops".

O The Wall Street Journal, poucas horas depois, avançou com o nome de Linda Yaccarino, executiva de publicidade da NBCUniversal, como estando em "negociações" para assumir o cargo de CEO no Twitter. Yaccarino é conhecida por ser um "defensora da indústria para encontrar as melhores formas de medir a eficácia da publicidade". O Twitter não respondeu a um pedido de comentário, mas Yaccarino e Musk aparentemente estão a dar-se bem.

Os dois apareceram juntos em eventos da indústria publicitária e Yaccarino teceu comentários positivos sobre Musk. A NBCU também tem parcerias importantes com o Twitter, renovando recentemente a parceria para alojar vídeos dos Jogos Olímpicos de 2024 no Twitter.

Parece que a pessoa "louca o suficiente para aceitar o trabalho" já apareceu. Resta esperar para ver como será o futuro da rede social.