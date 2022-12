Elon Musk anuncia: “Vou renunciar ao cargo de CEO”, mas…

Depois do questionário feito aos seus seguidores sobre se deveria ou não permanecer no cargo de liderança do Twitter, Elon Musk anunciou agora que vai respeitar a decisão da maioria.

Musk deixará assim o cargo de CEO do Twitter... mas ainda não é já.

Depois do "sim", o adeus ao Twitter...

Elon Musk anunciou na sua conta de Twitter que vai abandonar o cargo de CEO da empresa. Esta decisão surge na sequência de um inquérito feito aos seus seguidores onde questionava se deveria ou não deixar a posição de líder da rede social. A votação foi renhida, mas o "sim" acabou por vencer com 57,5% dos mais de 17,5 milhões de votos.

Nesse mesmo questionário, Musk referia que ia respeitar os resultados... mas pouco depois vinha afirmar que "ninguém quer o trabalho que pode realmente manter o Twitter vivo", que "não há sucessor".

Agora, vem realmente declarar que vai deixar o cargo, contudo, esta decisão poderá demorar ainda muito tempo até se concretiza já que ressalva que só deixará de ser CEO da empresa quando encontrar alguém "suficientemente tolo para aceitar o cargo".

Quando tal acontecer, afirma que passará a liderar apenas as equipas de software e servidores. Ao longo destes dois meses em que assumiu a empresa, já muitas decisões foram tomadas e muitas pessoas foram despedidas. Os utilizadores têm sido usados para tomar decisões com base na liberdade de expressão e até Donald Trump viu a sua conta a ser reativada, ainda que ele não tenha dado grande relevância ao caso.

Apesar de parecer haver um certo descontrolo na gestão e nas decisões de Elon Musk, há que lembrar que ele é o homem que lidera as empresas de maior sucesso no mundo, mudou completamente o mercado automóvel e é um dos mais ricos do planeta.